Apakah Mohamed Salah sudah memutuskan tujuannya? Langkah baru ini membawanya semakin dekat ke kejutan besar

Ketidakpastian seputar masa depan bintang Mesir Mohamed Salah semakin meningkat, setelah agennya, Rami Abbas, memicu spekulasi dengan foto baru yang diunggahnya melalui akun Instagram pribadinya, yang memperlihatkan dirinya berada di kota Istanbul, Turki—langkah yang memicu berbagai pertanyaan mengenai tujuan selanjutnya sang kapten tim nasional Mesir.

Rami Abbas mengunggah foto dari Istanbul tanpa mengungkapkan alasan kunjungannya atau detail tambahan apa pun. Namun, kemunculannya di Turki terjadi pada waktu yang sensitif, bertepatan dengan berlanjutnya perdebatan mengenai masa depan Mohamed Salah, yang hingga kini belum mengumumkan klub barunya setelah mengakhiri kariernya bersama Liverpool.

Kehadiran agen Salah di Istanbul bertepatan dengan laporan media Turki yang menegaskan bahwa klub Galatasaray hampir mencapai kesepakatan dengan kapten timnas Mesir tersebut, sebagai langkah awal untuk bergabung dengan tim tersebut pada musim depan, dalam kesepakatan yang akan menjadi salah satu yang paling menonjol di bursa transfer musim panas.

Mohamed Salah telah mengakhiri kariernya bersama Liverpool pada akhir musim lalu, setelah sembilan tahun penuh prestasi dan gelar bersama “The Reds”, untuk memulai babak baru dalam karier profesionalnya di tengah minat sejumlah klub besar.

Salah diperkirakan akan menentukan destinasi barunya dalam beberapa hari ke depan, di tengah berlanjutnya negosiasi dan meningkatnya spekulasi mengenai klub mana yang akan ia bela pada musim baru.

Sejak mengumumkan kepergiannya dari Liverpool, Mohamed Salah telah menerima banyak tawaran dari klub-klub di Liga Saudi, Liga Amerika, dan Liga Italia, serta minat dari Turki yang semakin meningkat dalam beberapa hari terakhir.

Di level internasional, Mohamed Salah baru-baru ini kembali ke Mesir setelah perjalanan timnasnya di Piala Dunia 2026 berakhir, setelah “Al-Fara’una” tersingkir dari babak 16 besar akibat kekalahan dari timnas Argentina.