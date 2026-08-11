Sebuah laporan media Turki kembali memicu perdebatan seputar asal-usul bintang Mesir Mohamed Salah, setelah memaparkan sebuah versi penelitian yang mengaitkan akar keluarganya dengan sebuah keluarga Turki terpandang yang berasal dari kawasan Trabzon di timur laut Turki, tepatnya dari distrik Dernekpazarı, dalam sebuah klaim mencolok yang kembali membuka berkas asal-usul keluarga salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola Mesir dan Arab.

Benang merah Turki

Surat kabar Turki "Taka" memuat detail penelitian yang disusun oleh Ali Galip Yücel, dosen di jurusan Pendidikan Jasmani Universitas Amasya, dan dikutip oleh surat kabar Lebanon "An-Nahar", yang membahas sejarah keluarga Turki "Ekşioğlu", dengan mencoba menelusuri cabang-cabangnya yang berpindah dari Anatolia ke berbagai kawasan lain hingga ke Mesir, sebagai mata rantai yang mungkin ada dalam asal-usul keluarga Mohamed Salah.

Awal pencarian akar keluarga

Menurut versi yang dipaparkan oleh peneliti Turki tersebut, keluarga "Ekşioğlu" memiliki jejak historis di berbagai kawasan Anatolia pada masa Utsmaniyah, sebelum garis keturunannya bercabang dan menyebar di sejumlah kawasan, sementara penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu cabangnya kemudian menuju ke Mesir.

Yücel berpendapat bahwa cabang ini mungkin merupakan titik hubung yang memungkinkan antara keluarga Turki tersebut dan keluarga Mohamed Salah, namun keterkaitan ini masih dalam tahap penelitian dan belum sampai pada tahap pembuktian historis yang pasti.

"Ekşi Ali Pasha", mata rantai lama dalam kisah ini

Benang penelitian ini merujuk pada sosok Utsmaniyah yang dikenal dengan nama "Ekşi Ali Pasha", yang menurut versi tersebut merupakan salah satu orang dekat Sultan Mehmed sang Penakluk, sebelum namanya dikaitkan dengan sebuah kawasan yang terletak di distrik Dernekpazarı di provinsi Trabzon, tempat ia dimakamkan.

Menurut penelitian ini, keturunan "Ekşi Ali Pasha" kemudian tersebar di berbagai kawasan Anatolia dan negara Utsmaniyah, sementara sebagian cabang menetap di Ordu dan Rize, sedangkan diyakini bahwa cabang lain menuju ke Mesir.

Di mana keterkaitannya bermula?

Peneliti ini mencoba, melalui penelusuran pergerakan cabang-cabang tersebut, untuk sampai pada mata rantai yang menghubungkan keluarga yang berada di Trabzon dengan keluarga Mohamed Salah di Mesir, dengan berpijak pada petunjuk-petunjuk historis serta nama-nama yang tercantum dalam catatan dan sumber-sumber yang terkait dengan masa Utsmaniyah.

Versi ini mencakup nama "Ekşizade Bendullah", yang dipaparkan penelitian ini sebagai sosok religius yang terkait dengan syekh Sufi Khalid an-Naqsyabandi, seraya menyebutkan perpindahan salah satu cabang keluarga "Ekşioğlu" ke Mesir.

Apakah asal-usul Mohamed Salah memang Turki?

Meskipun ada berbagai detail yang termuat dalam penelitian ini, pembicaraan tentang asal-usul Turki Mohamed Salah masih sekadar hipotesis penelitian yang belum terbukti secara historis, sebab laporan tersebut tidak menyajikan dokumen arsip asli maupun rantai silsilah yang tersambung dan terdokumentasi yang menghubungkan secara langsung antara keluarga "Ekşioğlu" di Trabzon dengan keluarga Mohamed Salah yang berada di Mesir.

Selain itu, kemiripan nama atau keberadaan cabang-cabang dari satu keluarga di berbagai kawasan tidaklah cukup dengan sendirinya untuk membuktikan hubungan nasab, sehingga versi ini membutuhkan bukti tambahan dan peninjauan independen sebelum dianggap sebagai fakta historis.

Peneliti melanjutkan pencarian mata rantai yang hilang

Menurut surat kabar Turki tersebut, Ali Galip Yücel berniat melanjutkan penelitian tentang sejarah keluarga ini, dengan berfokus pada cabang-cabang yang diyakini telah meninggalkan Anatolia dan menuju ke Mesir, dengan harapan sampai pada dokumen-dokumen yang lebih jelas yang dapat memastikan sifat keterkaitan yang diduga tersebut.