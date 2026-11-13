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Timnas Libya meraih kemenangan berharga atas Tunisia dengan skor 2-0, hari Jumat ini, dalam laga pekan ketiga babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

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Dengan hasil ini, timnas Tunisia melorot ke posisi keempat di grup dengan dua poin, sementara Libya untuk sementara naik ke puncak klasemen dengan 4 poin.

Menit ke-27 pertandingan diwarnai protes dari para pemain Tunisia terkait handball dan penalti, namun wasit menolak memberikannya dan memutuskan permainan dilanjutkan.

Pada menit ke-34 datang serangan berbahaya dari Tunisia, ketika Seifeddine Jaziri menerima umpan silang dan melepaskan tembakan keras, tetapi kiper Aymen Tihar mampu menepisnya dan mengubahnya menjadi sepak pojok.

Bek kiri veteran timnas Tunisia, Ali Maaloul, melakukan pelanggaran setelah menarik salah satu pemain Libya saat serangan balik Tunisia dan menjatuhkannya ke tanah, sehingga wasit pertandingan memutuskan menghadiahkan penalti kepada Tunisia yang berbuah gol pertama dalam pertandingan, dicetak oleh Ali Youssef pada menit ke-44.

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Peluang berbahaya datang untuk timnas Tunisia pada menit ke-58 yang nyaris menghasilkan gol penyama kedudukan melalui tembakan keras dari Ben Hammouda yang disambar Ben Slimane dan diubahnya menjadi gol, tetapi gol tersebut dianulir karena offside.

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Menit ke-60 menyaksikan gol kedua timnas Libya dari serangan balik yang diakhiri dengan umpan brilian dari Seif Jadour kepada Hamdou Elhouni yang melepaskan tembakan keras ke gawang kiper Aymen Dahmen sehingga mengubah skor menjadi 2-0.

Elhouni memicu kemarahan para suporter Tunisia yang hadir dalam pertandingan setelah ia melepas jerseinya saat melakukan selebrasi.

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Secara historis, kedua tim memiliki catatan yang berbeda di Piala Afrika. Timnas Tunisia pernah meraih gelar satu kali pada 2004, saat menjadi tuan rumah turnamen, serta mencapai babak final sebanyak 22 kali, sementara prestasi paling menonjol timnas Libya adalah mencapai partai final pada 1982, ketika mereka kalah dari Ghana lewat adu penalti.

Kemenangan Libya ini memiliki arti tambahan, bukan hanya karena nilainya dalam perhitungan grup, melainkan karena menjadi sebuah pencapaian bersejarah bagi timnas Libya, yang sebelumnya tidak pernah menang atas Tunisia ketika bertandang ke negara tersebut.

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Pertemuan antara kedua tim dijadwalkan terulang pada 17 November mendatang di Libya, dalam rangka laga pekan keempat, dalam sebuah duel yang bisa memainkan peran menentukan dalam menetapkan tim yang paling dekat untuk merebut tiket lolos dari grup ini.