Bek asal Portugal, Joao Cancelo, akhirnya kembali ke klub Arab Saudi, Al Hilal, setelah absen selama hampir sebulan penuh.

Al Hilal, pada hari Jumat ini, merilis sejumlah foto kedatangan beberapa pemainnya ke markas latihan yang baru, "Pusat Olahraga Al Majidiyah", pada latihan pertama di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, usai kembali dari pemusatan latihan di luar negeri, tepatnya di Austria.

Foto-foto tersebut memperlihatkan kehadiran bek Portugal, Joao Cancelo, untuk pertama kalinya, setelah ia absen dari pemusatan latihan yang dijalani Al Hilal di Austria beberapa waktu lalu.

Beberapa laporan pada saat itu menyebutkan bahwa bek Portugal tersebut absen dari pemusatan latihan tanpa izin, di tengah keinginannya untuk pindah ke Barcelona. Namun, hal itu kemudian dibantah, dengan penegasan bahwa absennya berlangsung atas koordinasi antara kedua belah pihak.

Kembalinya Cancelo ke latihan Al Hilal terjadi bersamaan dengan sejumlah laporan media yang menyebutkan keberhasilan Barcelona meyakinkan Al Hilal untuk mendapatkan jasanya secara permanen, dengan mahar sekitar 10 juta euro.

Pemain berusia 32 tahun itu sebelumnya bermain untuk Barcelona pada paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman dari Al Hilal, dan berhasil meyakinkan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, akan kemampuannya, hal yang mendekatkannya untuk bertahan lebih lama lagi.

Cancelo pindah ke Al Hilal pada musim panas 2024, datang dari Manchester City, dan tampil dengan performa yang kuat pada musim pertamanya. Namun, ia dicoret dari daftar pemain lokal pada musim kedua, sehingga memulai perjalanan hengkang dari klub Arab Saudi tersebut.