Di tengah suasana yang dipenuhi ketegangan dan kritik, tim nasional Aljazair menghadapi tantangan krusial yang lebih dari sekadar sebuah pertandingan; hal ini bahkan menyangkut masa depan penjaga gawang mereka di Piala Dunia 2026.

Setelah kekalahan memalukan 3-0 dari Argentina pada pertandingan pembuka Grup 10, “Para Pejuang Gurun” kembali berlatih dengan serius untuk menghadapi Yordania pada Selasa, 23 Juni, pukul 04.00 waktu Aljazair.

Kiper Luka Zidane menjadi salah satu titik lemah utama dalam pertandingan tersebut, karena secara langsung menjadi penyebab dua gol pertama yang dicetak oleh Lionel Messi. Pada gol pertama, kiper tersebut terlalu jauh keluar dari gawangnya dan gagal menahan tendangan sederhana dari Messi.

Sedangkan pada gol kedua, ia salah mengantisipasi bola jarak jauh dari Alexis McAllister, sehingga bola kembali ke kaki Messi yang tanpa ragu memasukkannya ke gawang. Adapun gol ketiga, Luka tidak bisa berbuat banyak untuk mencegahnya.

Meskipun ia sempat tampil gemilang sekali dalam pertandingan tersebut saat menggagalkan peluang satu lawan satu dari Messi, namun penampilannya yang secara keseluruhan mengecewakan membuatnya menjadi sasaran kritik tajam dari penonton dan media. Apakah Luka akan tetap menjadi kiper utama saat menghadapi Yordania?

Menurut situs “TSA Tout sur l’Algérie” dari Aljazair, ada indikasi kemungkinan pergantian penjaga gawang, di mana pelatih Vladimir Petković tampaknya cenderung memberikan kesempatan kepada Melvin Mastel, penjaga gawang Stade Nyonnais di divisi kedua Swiss, yang baru tampil dalam dua pertandingan internasional bersama tim nasional.

Hal yang memperkuat kecenderungan ini adalah tidak adanya Luka Zidane dalam foto dan video resmi yang dipublikasikan oleh Federasi Sepak Bola Aljazair selama sesi latihan terakhir, sementara Mastel terlihat dengan jelas.

Namun, perlu berhati-hati, karena bintang-bintang ternama seperti Riyad Mahrez, Ryan Aït-Nouri, dan Aïssa Mandi juga tidak muncul dalam foto-foto tersebut, sehingga keputusan akhir masih belum pasti.

Luka Zidane, yang mampu tampil gemilang sekaligus melakukan kesalahan fatal dalam waktu yang sama, kini berada di persimpangan jalan. Akankah Petković mempercayainya dalam pertandingan penentu atau memutuskan untuk bertaruh pada wajah baru di bawah mistar gawang?