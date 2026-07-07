Apakah Messi akan tampil di Piala Dunia terakhirnya?.. Lautaro mengakhiri perdebatan dengan pernyataan yang blak-blakan

Penyerang tim nasional Argentina, Lautaro Martínez, menegaskan bahwa rekan setimnya, Lionel Messi, kapten tim La Tango, sedang menjalani Piala Dunia terakhir dalam kariernya, sambil menambahkan bahwa seluruh tim sedang berjuang sekuat tenaga demi bintang Inter Miami asal Amerika Serikat tersebut.

Timnas Argentina lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 pada Selasa malam, setelah meraih kemenangan dramatis atas Mesir (3-2), meskipun sempat tertinggal dua gol tanpa balas hingga menit ke-79 pertandingan.

Messi menciptakan gol pertama dan mencetak gol kedua sendiri, sebelum Lautaro Martínez memberikan umpan yang berujung pada gol penentu kemenangan yang dicetak oleh Enzo Fernández.

Setelah pertandingan, Lautaro Martínez mengatakan dalam wawancara dengan media: “Messi adalah pemain yang luar biasa. Luar biasa, dan saya sudah memberitahunya di lapangan bahwa dia pantas mendapatkannya.”

Penyerang Inter Milan itu menambahkan, seperti dilansir “Foot Mercato”: “Dia pantas mendapatkannya karena siapa dirinya, karena kontribusinya bagi tim, karena ini adalah Piala Dunia terakhirnya, dan karena dia adalah kapten kami. Kami berusaha mendukungnya dan selalu memberikan yang terbaik.”

Argentina akan menghadapi pemenang pertandingan antara Swiss dan Kolombia—pertandingan terakhir babak 16 besar—di perempat final Piala Dunia.