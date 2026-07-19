Apakah Messi akan mencetak gol meski telah gagal dalam dua tendangan penalti?.. Strategi Argentina untuk adu penalti melawan Spanyol

Dalam beberapa tahun terakhir, tim nasional Argentina telah membuktikan bahwa adu penalti tidak lagi menjadi momok atau masalah yang belum terselesaikan.

Menjelang final Piala Dunia melawan Spanyol, yang dijadwalkan hari ini, Minggu, di Stadion MetLife, New Jersey, AS, pelatih Lionel Scaloni memiliki sejumlah pemain yang ahli dalam mengeksekusi tendangan penalti, serta urutan eksekutor yang jelas, meskipun keputusan akhir tetap bergantung pada para pemain yang berada di lapangan pada akhir waktu reguler dan perpanjangan waktu, menurut jaringan "TyC Sports" Argentina.

Dan jika final berakhir imbang, adu penalti akan kembali menjadi penentu, seperti yang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 dan Copa América 2024.

Pemilihan penendang didasarkan pada pemain yang masih berada di lapangan, terutama karena setiap tim memiliki 6 hak pergantian pemain, yaitu 5 selama pertandingan dan satu di babak tambahan.

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Timnas Argentina menghadapi skenario adu penalti dengan penuh keyakinan, setelah memenangkan tiga pertandingan terakhir melalui cara ini, melawan Belanda di perempat final Piala Dunia 2022, kemudian Prancis di final turnamen yang sama, dan terakhir melawan Ekuador di perempat final Copa América 2024, ditambah kehadiran kiper Emiliano Martínez, yang telah menjadi pahlawan dalam lebih dari satu kesempatan.

Calon penendang

Lionel Messi: Penendang pertama yang tak terbantahkan, karena ia selalu memulai rangkaian tendangan penalti untuk Argentina, dan diperkirakan akan melakukannya lagi jika berada di lapangan, meskipun ia pernah gagal mengeksekusi dua tendangan penalti selama Piala Dunia 2026 melawan Austria dan Mesir.

Gonzalo Montiel: Salah satu pemain paling konsisten dalam adu penalti, dan telah berpartisipasi bersama Messi dalam tiga seri adu penalti terakhir Argentina. Ia mencetak 18 dari 20 tendangan penalti sepanjang kariernya, serta menjadi pencetak gol penentu dalam final Piala Dunia Qatar melawan Prancis.

Leandro Paredes: Dianggap sebagai salah satu pilihan utama, karena ia secara rutin mengambil tendangan penalti bersama Boca Juniors, serta termasuk di antara penendang penalti melawan Belanda dan Prancis di Piala Dunia 2022.

Lautaro Martínez: Selalu masuk dalam daftar spesialis penalti, setelah mencetak gol penalti melawan Belanda, dan menjadi eksekutor penalti di Inter Milan.

Julian Álvarez: Juga merupakan salah satu pilihan utama; ia mencetak gol dari tendangan penalti saat melawan Ekuador di Copa América, serta menjadi penendang penalti utama di Atlético Madrid.

Pilihan Tambahan

Selain lima pemain inti tersebut, Scaloni memiliki beberapa alternatif yang dapat diandalkan, terutama:

Nicolás Otamendi: Mencetak gol penentu melawan Ekuador, yang memastikan Argentina lolos ke semifinal.

Alexis Mac Allister: Ia mencetak gol penalti dalam seri yang sama, dan dianggap sebagai pilihan yang dapat diandalkan oleh staf pelatih.

Enzo Fernández: Meskipun gagal mengeksekusi tendangan penalti melawan Belanda di Piala Dunia Qatar, ia tetap masuk dalam pertimbangan Scaloni sebagai salah satu calon eksekutor.

Scaloni: Saya yang menentukan urutan penendang

Setelah mengalahkan Ekuador melalui adu penalti di Copa América, Scaloni mengungkapkan bahwa urutan penendang sepenuhnya merupakan keputusannya.

Dalam konferensi pers, ia mengatakan: “Saya yang berbicara, mengumpulkan mereka semua. Saya berkata: ‘Leo dulu.’ Lalu saya mulai menghitung hingga sampai ke yang terakhir.”

Ia menambahkan bahwa staf pelatih sempat ragu mengenai siapa yang akan mengambil tendangan penalti kelima, sambil mengatakan: “Pilihannya antara Nicolás Otamendi dan Nicolás González. Otamendi mengambil tanggung jawab, karena ia tampil bagus di klubnya (Benfica), dan kami juga memiliki Nico sebagai opsi.”

Siapa yang mengambil tendangan penalti melawan Ekuador?

Lionel Messi: Gagal mengeksekusi tendangan pertama.

Julian Alvarez: Mencetak gol pada tendangan kedua.

Alexis McAllister: mencetak tendangan ketiga.

Gonzalo Montiel: mencetak tendangan keempat.

Nicolás Otamendi: Mencetak tendangan kelima, dan memastikan kemenangan Argentina dengan skor (4-2).