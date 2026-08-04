Penari sekaligus artis Nora Fatehi, yang berdarah Maroko dan berkewarganegaraan Kanada, mengakhiri gelombang spekulasi yang kian meningkat mengenai hubungannya dengan penjaga gawang timnas Maroko dan klub Al Hilal Saudi, Yassine Bounou, dengan menegaskan dalam sebuah wawancara televisi bahwa hal itu tidak lebih dari sekadar "persahabatan yang berharga" dengan salah satu penjaga gawang terbaik di dunia.

Menurut yang dilaporkan situs "Erem News", Nora Fatehi muncul pekan ini dalam program "The Kris Fade Show" untuk mengakhiri rumor yang tersebar luas di berbagai platform media sosial selama beberapa pekan terakhir, setelah kemunculannya berulang kali di samping bintang Maroko itu dalam sejumlah acara publik.

Artis berusia 34 tahun tersebut mengatakan secara tegas bahwa hubungannya dengan Bounou tidak melampaui batas persahabatan, sekaligus membantah semua laporan yang menyebutkan adanya hubungan asmara yang tumbuh di antara keduanya sejak beberapa bulan lalu, dalam upayanya untuk mengakhiri kontroversi yang dipicu oleh kemunculan bersama mereka.

Perjalanan bintang yang luar biasa

Nora Fatehi lahir pada 6 Februari 1992 di kota Toronto, Kanada, tempat ia tumbuh dan besar dengan kecintaan sejak dini pada seni tari dan menyanyi, sebelum ia mengambil keputusan berani untuk pindah ke India pada usia dua puluh tahun untuk memulai kariernya di dunia sinema India.

Nora menetap di kota Mumbai sejak akhir tahun 2012 dan awal 2013, di mana ia menjadikan kawasan elite "Worli" sebagai tempat tinggalnya di sebuah apartemen mewah, dan memulai perjalanannya di dunia Bollywood yang menjadi batu loncatannya menuju ketenaran dunia.

Artis berdarah Maroko itu menguasai bahasa Hindi dengan fasih, yang memungkinkannya bekerja terutama di sinema India berbahasa Hindi, di mana ia turut membintangi banyak film yang meraih kesuksesan besar di kalangan penonton.

Menembus Bollywood dan meraih ketenaran

Karier akting Nora Fatehi resmi dimulai pada tahun 2014 melalui film "Roar: Tigers of the Sundarbans", tetapi ketenaran sejatinya mulai terbentuk berkat penampilan tarinya yang memukau dalam film-film India, hingga ia menjadi salah satu penari paling menonjol dalam sinema India kontemporer.

Pada tahun 2016, Nora menjalani pengalaman reality show sebagai peserta dalam program terkenal "Bigg Boss", ia juga tampil dalam program tari "Jhalak Dikhhla Jaa", yang menjadi titik balik penting dalam pendakiannya yang cepat di tangga ketenaran dan kebintangan.

Namun momen paling menentukan dalam kariernya datang pada tahun 2018 ketika ia tampil dalam film "Satyameva Jayate" melalui penampilan tarinya untuk lagu "Dilbar" versi baru, yang mencatatkan pencapaian bersejarah dengan melampaui 20 juta penonton di platform YouTube hanya dalam 24 jam pertama sejak dirilis, sehingga menjadikannya lagu India pertama yang meraih rekor tersebut di dalam India.

Kehadiran global di Piala Dunia

Ketenaran Nora Fatehi tidak terbatas pada dunia sinema saja, tetapi juga meluas hingga ke panggung olahraga dunia, di mana ia terpilih pada Oktober 2022 untuk turut serta dalam lagu "Light the Sky" khusus untuk Piala Dunia di Qatar 2022, langkah yang memperkuat kehadirannya di tingkat global.

Artis Maroko itu kembali dengan kuat setelah 4 tahun untuk turut serta dalam pertunjukan pembukaan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana ia mencuri perhatian dalam acara pembukaan ketiga yang digelar di kota Toronto, kota kelahirannya, di stadion "BMO Field" sebelum laga antara Kanada dan Bosnia.

Ketenaran yang melampaui batas

Nora Fatehi saat ini memiliki basis penggemar yang sangat besar, hampir 50 juta pengikut di platform Instagram, yang menjadikannya salah satu influencer paling terkenal di dunia Arab dan India, sehingga memberinya pengaruh yang besar di media sosial.

Meski Nora Fatehi telah meraih ketenaran luas di dunia sinema dan seni tari selama bertahun-tahun, kemunculannya berulang kali di samping Yassine Bounou dalam beberapa bulan terakhir membawanya ke dunia yang sama sekali baru, yaitu dunia sepak bola dan para penggemarnya yang luas, yang memperluas jangkauan ketenarannya secara belum pernah terjadi sebelumnya.

Kemunculan bersama pasangan ini memicu gelombang besar spekulasi dan pertanyaan mengenai sifat hubungan di antara keduanya, terutama setelah mereka terlihat bersama dalam beberapa acara sosial dan olahraga, sebelum akhirnya Nora mengakhiri kontroversi tersebut dengan pernyataan terbarunya yang menyebut Bounou hanya sebagai "teman yang berharga".