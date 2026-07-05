Apakah mereka akan mundur?.. Pernyataan mendesak dari Federasi Sepak Bola Belgia setelah "hadiah FIFA" untuk Amerika

Federasi Sepak Bola Belgia (RBF) mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi keputusan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait penangguhan sanksi skorsing otomatis terhadap penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, setelah ia diusir dari lapangan dalam pertandingan melawan Bosnia dan Herzegovina.

FIFA terlibat dalam masalah besar dengan pengumuman mendadaknya bahwa Folarin Balogun dapat bermain bersama timnas Amerika Serikat dalam pertandingan babak 16 besar melawan Belgia, meskipun ia telah menerima kartu merah langsung pada babak sebelumnya saat melawan Bosnia dan Herzegovina.

Dalam pernyataan resminya, federasi tersebut mengatakan: “Federasi Sepak Bola Kerajaan Belgia menyatakan keterkejutannya atas keputusan FIFA yang menyatakan pemain Amerika Serikat yang sedang diskors, Fularin Balojun, layak bermain dalam pertandingan antara Amerika Serikat dan Belgia pada hari Senin.”

Lanjutnya: “FIFA mendasarkan keputusannya pada Pasal 27 dari Peraturan Disiplinnya. Pasal ini menyatakan bahwa Komite Disiplin FIFA berhak menangguhkan pelaksanaan sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya.. Namun demikian, Pasal 66.4 dari Peraturan Disiplin FIFA yang sama secara jelas menyatakan bahwa kartu merah (pengusiran) secara otomatis mengakibatkan pemain dilarang bermain pada pertandingan berikutnya, sebagaimana terjadi pada semua kartu merah yang dikeluarkan sebelumnya selama Piala Dunia.”

Ia melanjutkan: “Selain itu, terlepas dari hal di atas, keputusan tersebut bertentangan secara langsung dengan ketentuan Peraturan Kompetisi Piala Dunia Sepak Bola 2026, sebagaimana diatur dalam Pasal 10.5: Jika seorang pemain atau anggota staf teknis dikeluarkan dari lapangan akibat menerima kartu merah langsung atau tidak langsung (peringatan kedua), maka ia secara otomatis akan diskors dari pertandingan berikutnya yang akan dilakoni timnya. Selain itu, sanksi lain mungkin juga dikenakan kepadanya.”

Ia menambahkan: “Sifat otomatis dari skorsing ini juga telah ditegaskan secara eksplisit dalam Surat Edaran Piala Dunia Nomor 16, yang telah didistribusikan kepada semua federasi anggota yang berpartisipasi pada 12 Mei 2026.”

Federasi Sepak Bola Belgia melanjutkan: “Aturan ini ditegaskan kembali dalam setiap rapat koordinasi pertandingan Piala Dunia Sepak Bola 2026 sebelum setiap pertandingan, dan dimasukkan dalam semua presentasi pada lokakarya Piala Dunia Sepak Bola 2026.”

Ia mengatakan: “Untuk melindungi hak-hak sah semua tim peserta dan melindungi prinsip-prinsip dasar fair play dalam olahraga kami, baik pada Piala Dunia ini maupun pada edisi-edisi mendatang dari turnamen tersebut, Federasi Sepak Bola Kerajaan sedang menelaah semua opsi yang mungkin.”

Perlu dicatat bahwa keputusan FIFA tersebut memicu kontroversi besar, dan banyak surat kabar internasional menggambarkannya sebagai skandal.