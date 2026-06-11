Laporan media Maroko mengungkap pandangan bek internasional Nasser Mazraoui terkait pertandingan yang dinanti-nantikan antara Timnas Maroko dan Brasil pada babak pertama Piala Dunia.

"Singa Atlas" berada di Grup C bersama Brasil, Haiti, dan Skotlandia, dalam misi yang tampak sulit sekaligus ambisius.

Menurut surat kabar Maroko "Al-Muntakhab", Mezraoui fokus pada pemulihan cepat dari cedera bahu yang dialaminya selama pertandingan persahabatan melawan Norwegia.

Meskipun cedera tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran pada awalnya, namun indikasi awal terlihat positif, di tengah optimisme besar akan kemungkinannya untuk ikut serta dalam pertandingan pembuka timnas Maroko.

Mezraoui dianggap sebagai salah satu pemain kunci dalam skuad tim nasional dalam beberapa tahun terakhir, berkat fleksibilitas taktisnya dan kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi di lini belakang. Ia juga menjadi salah satu pilar penting yang berkontribusi pada pencapaian bersejarah Maroko di Piala Dunia Qatar 2022.

Staf pelatih timnas, yang dipimpin oleh pelatih Mohamed Wahbi, sangat mengandalkan pengalaman Mazraoui dan kemampuannya dalam menghadapi pertandingan besar, tidak hanya di lini pertahanan, tetapi juga dalam membangun serangan dan mendukung lini depan, yang menjadikannya elemen sentral dalam sistem taktis Asad Al-Atlas.

Pertandingan Maroko melawan Brasil dijadwalkan berlangsung pada Minggu pagi, 14 Juni mendatang, sementara timnas Maroko akan melanjutkan perjalanan mereka di babak penyisihan grup dengan menghadapi Skotlandia pada 20 Juni, sebelum menutup babak tersebut dengan pertandingan melawan Haiti pada 25 Juni.