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Michael Olise kemungkinan absen melawan OSC Lille karena cedera untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Bayern, setelah belakangan mengalami sedikit penurunan performa.

Max Eberl tampaknya agak percaya takhayul. Ketika menyampaikan kabar baik di zona campuran, misalnya tentang pemain yang ditarik keluar karena cedera tetapi ternyata tidak mengalami cedera serius, ia kerap mengetukkan kepalan tangannya ke kepala seolah-olah sedang mengetuk kayu. Jangan sampai membawa sial!

Mungkin anggota dewan Bayern yang membidangi olahraga itu lupa mengetuk kepalanya saat baru-baru ini diwawancarai majalah klub, 51 . Dalam edisi terbaru, Eberl berbicara panjang lebar tentang transfer Michael Olise pada musim panas 2024. Ia menceritakan percakapannya dengan Oliver Glasner, pelatih Olise kala itu di Crystal Palace, serta satu-satunya "tanda tanya kecil" yang muncul sebelumnya : "Apakah ia rentan cedera? Di Crystal Palace, ia sempat absen lama."

Pada musim terakhirnya di Inggris, Olise memang dua kali absen selama beberapa pekan akibat masalah otot. Namun, meski ada "tanda tanya" itu, Bayern tetap merekrut Olise seharga 53 juta euro. Pemain Prancis berusia 24 tahun tersebut terbukti menjadi rekrutan yang sangat berhasil dalam segala hal: 115 kontribusi gol dalam 123 penampilan. Tak ada tanda-tanda ia rentan cedera.

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Michael Olise ditarik keluar karena cedera saat melawan BVB dan Köln

Hingga wawancara itu terbit, Olise belum pernah melewatkan satu pun pertandingan resmi Bayern akibat cedera. Pada 2024/25, ia tampil dalam 55 dari 56 pertandingan. Ia hanya diistirahatkan dan duduk di bangku cadangan pada putaran kedua Piala DFB melawan FSV Mainz 05. Pada 2025/26, catatannya adalah 52 dari 55 pertandingan. Olise dua kali absen karena akumulasi kartu kuning dan sekali lagi diistirahatkan.

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Pada musim ini, rangkaian penampilannya semula berlanjut. Satu-satunya alasan ia absen saat melawan Arsenal kembali karena skorsing, kali ini akibat kartu kuning kedua yang sebenarnya tidak perlu saat melawan Viking Stavanger . Lalu wawancara itu terbit, dan Olise harus ditarik keluar saat Bayern bermain imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund karena masalah pada pahanya. Saat itu sudah muncul kekhawatiran bahwa Olise akan absen lama. Namun, ia akhirnya pulih tepat waktu dan bermain penuh tiga hari kemudian saat menghadapi Atletico Madrid (2-0).

Olise kemudian juga bermain penuh melawan 1. FSV Mainz 05 (2-1), sebelum kembali harus ditarik keluar karena cedera saat menghadapi 1. FC Köln (1-1) pada Jumat. Olise meninggalkan stadion dengan kruk. Bayern belakangan mengumumkan bahwa ia mengalami "memar pada kaki bagian depan". Cedera itu tampaknya tidak akan membuatnya absen lama. Namun, menurut presiden klub Herbert Hainer, Olise "kemungkinan tidak" bisa tampil dalam laga tandang Liga Champions melawan OSC Lille . Besar kemungkinan Olise akan absen karena cedera pada Rabu untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan Bayern pada 2024.

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Performa Michael Olise menurun: Empat laga tanpa kontribusi gol

Istirahat singkat mungkin justru baik bagi Olise, yang belakangan mengalami sedikit penurunan performa. Ia tampak kelelahan akibat terlalu banyak bermain, kurang eksplosif dan secara keseluruhan tidak setajam biasanya. Olise kini sudah melewati empat pertandingan resmi tanpa kontribusi gol. Kontribusi gol terakhirnya terjadi saat Bayern menang 6-1 atas 1. FC Magdeburg di Piala DFB pada 28 Oktober. Dalam 12 penampilan pertamanya musim ini, ia mencatatkan 12 gol dan tujuh assist yang mengesankan.

Kemungkinan absennya Olise saat melawan Lille memperparah masalah ketersediaan pemain di lini serang Bayern. Ismael Saibari (robekan sindesmosis) dan Serge Gnabry (cedera otot paha) masih akan absen selama beberapa pekan. Harry Kane mengalami robekan sindesmosis saat melawan Köln dan kemungkinan absen hingga Maret. Sementara itu, Jamal Musiala setidaknya telah kembali bermain, meski ia mendapat teguran keras dari para petinggi klub terkait kembalinya itu . Kapan Musiala akan kembali ke performa terbaiknya masih sangat diragukan. Luis Diaz bisa kembali masuk skuad untuk menghadapi Lille setelah absen lima pekan akibat cedera.

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Lalu, siapa lagi yang tersedia? Lennart Karl saat ini menjadi satu-satunya pemain menyerang yang sepenuhnya bugar. Karena itu, Nathaniel Brown dan Tom Bischof, yang bisa bermain di berbagai posisi, belakangan juga harus membantu di lini depan. Dua pemain binaan klub, Tim Binder (19) dan Noah Codjo-Evora (19), turut mendapat kesempatan bermain. Kompany mungkin juga akan memasukkan Bastian Assomo ke dalam skuad untuk menghadapi Lille.