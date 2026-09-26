Malam itu tak berjalan sempurna bagi Kylian Mbappe meski ia mencetak gol kemenangan Prancis atas Turki, karena sang kapten "Les Bleus" mengalami cedera lutut dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Prancis 1-0. Ia pun meninggalkan pemusatan latihan timnas dan kembali ke Madrid, di tengah kekhawatiran di internal Real Madrid soal durasi absennya, sekitar sebulan sebelum menghadapi Barcelona di El Clasico.

Foto Lamine Yamal menghiasi halaman sampul dua surat kabar, "AS" dan "Mundo Deportivo", sementara foto timnas Spanyol yang dipimpin Luis de la Fuente menempati muka "Marca", bersamaan dengan persiapan "La Roja" menjalani laga berat melawan Inggris di Stadion "Wembley", Sabtu malam, dalam ulangan final Piala Eropa 2024.

Namun, meski pers Spanyol memusatkan perhatian pada laga melawan Inggris dan kembalinya para juara dunia ke ajang kompetisi, media Madrid tak mengabaikan perkembangan cedera Mbappe, yang dengan cepat berubah menjadi sumber kekhawatiran di internal klub Kerajaan, seperti dilansir RMC Prancis.

Keraguan soal keikutsertaan Mbappe di El Clasico

Mbappe mengalami cedera pada lutut kirinya saat mencetak satu-satunya gol Prancis melawan Turki, dalam laga perdana Zinedine Zidane bersama timnas Prancis, sehingga dipastikan ia absen dari sisa masa jeda internasional.

Penyerang Prancis itu dijadwalkan langsung kembali ke Madrid untuk memulai perawatan, sehingga ia akan absen dari tiga laga mendatang timnas negaranya, melawan Belgia pada hari Senin, lalu Italia dan Belgia di Stadion "Stade de France" pada 2 dan 5 Oktober.

Surat kabar "Marca" menyatakan kekhawatirannya akan berulangnya masalah tersebut, sembari mengingatkan bahwa musim lalu Mbappe mengalami keluhan pada lutut kiri yang sama dalam dua kesempatan, dan menggambarkan apa yang terjadi sebagai "virus FIFA" yang menghantui para pemain klub selama masa jeda internasional.

Surat kabar tersebut menulis: "Pada akhirnya, ia ambruk di atas lapangan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, meninggalkan publik Prancis dan Zizou, tentu saja juga para pendukung Real Madrid, dengan hati yang cemas".

Adapun surat kabar "AS" menggambarkan pemandangan itu sebagai "siksaan", dan kembali menyoroti lutut kiri penyerang Real Madrid tersebut.

Surat kabar itu menulis: "Lutut kirinya, sekali lagi. Lutut yang memicu begitu banyak pembicaraan pada musim lalu. Lutut yang menyebabkan gempa nyata setelah diagnosis yang keliru".

Ditambahkan: "Kekhawatiran menyelimuti Real Madrid. Tak seorang pun berbicara, dan semua menanti hasil pemeriksaan, tetapi ketegangan itu jelas terasa".

"AS" juga menyinggung apa yang disebutnya "virus FIFA" di Valdebebas, terutama dengan pengumuman Ibrahima Konate yang juga absen dari pemusatan latihan timnas Prancis akibat keseleo pada lutut kanan.

Satu tanggal yang mencuri perhatian di Madrid

Meski durasi absennya Mbappe belum diungkap secara resmi hingga kini, pers Madrid sudah mulai memusatkan pandangan pada satu tanggal tertentu: 25 Oktober, jadwal El Clasico melawan Barcelona.

Real Madrid saat ini menempati peringkat kedua di belakang pemuncak klasemen Liga Spanyol dengan selisih enam poin, yang membuat kesiapan Mbappe untuk laga yang dinanti-nantikan itu menjadi perhatian besar di internal klub Kerajaan.

Kini, Madrid menanti hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat keparahan cedera dan durasi absennya, di tengah satu pertanyaan yang mencuat: mampukah Mbappe kembali tepat waktu untuk tampil di El Clasico?