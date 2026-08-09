Marcus Rashford kembali ke Manchester United pada Minggu pagi ini, dan ingin menghidupkan kembali kariernya di Old Trafford.

Rashford kembali ke kompleks latihan Carrington milik Manchester United pada pagi hari Minggu, lalu terbang ke Dublin pada pukul 11.00 pagi bersama rekan-rekan setimnya untuk bergabung dengan tim di kamp latihan mereka.

Sejumlah sumber mengatakan kepada surat kabar "The Sun" bahwa pemain berusia 28 tahun itu bertekad untuk kembali dengan kuat ke klub masa kecilnya, kendati tiga tahun penuh gejolak yang telah ia lalui.

Rashford belum bermain bersama United sejak 12 Desember 2024 setelah pelatih saat itu, Ruben Amorim, mempermasalahkan perilakunya.

Namun Marcus Rashford, yang tidak memiliki nomor punggung di tim setelah Matheus Cunha mendapatkan nomor "10" tahun lalu, bisa kembali memperkuat barisan United melawan Milan yang diarahkan Amorim di Polandia pada hari Sabtu.

Namun dikabarkan bahwa Rashford akan mengenakan kaus bernomor 14 jika ia masih berada di Old Trafford ketika musim dimulai.

Michael Carrick, pelatih Manchester United, adalah kapten tim ketika Rashford pertama kali tampil bersama klub pada Februari 2016, dan keduanya bekerja sama selama hampir enam tahun setelah Carrick bergabung dengan staf kepelatihan.

Rashford menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Barcelona, dan ia telah menyatakan secara terbuka keinginannya untuk bertahan di Catalunya secara permanen.

Namun Barcelona melepaskan opsi untuk membeli Rashford senilai 26 juta pound sterling dan mengontrak sesama winger kiri asal Inggris, Anthony Gordon dari Newcastle, dengan nilai 69 juta pound sterling.

Rashford adalah pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United, dengan menerima 325 ribu pound sterling per pekan, dan masih menyisakan dua tahun pada kontraknya.

Gaji pemain internasional Inggris itu telah menghalangi kepindahannya secara nyata hingga saat ini pada musim panas ini, meski sejumlah klub besar masih mencari seorang winger.

Klub Manchester United membatalkan rencana latihan terbuka di Carton House di Maynooth di tengah dugaan bahwa kepulangan Rashford telah memengaruhi perubahan rencana tersebut.

Rashford kemungkinan besar tidak akan tampil dalam pertandingan persahabatan yang akan digelar pada Rabu malam melawan Leeds United di Croke Park, karena ia baru akan menjalani beberapa sesi latihan saja.

Sejak Rashford menandatangani kontrak selama lima tahun dengan United pada Juli 2023, ia hanya mencetak 15 gol untuk klub, dan juga telah membuat marah mantan pelatih Erik ten Hag dalam dua kesempatan.

Ten Hag menyebut kehadiran Rashford di sebuah pesta ulang tahun beberapa jam setelah kekalahan derby Manchester pada Oktober 2023 sebagai "hal yang tidak dapat diterima".

Rashford juga dicoret dari pertandingan babak keempat Piala FA melawan Newport County pada Januari 2024 setelah melakukan perjalanan tengah pekan ke Belfast.