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Pep Guardiola Manchester City 2026Getty Images

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Apakah Maroko masuk nominasi?.. Guardiola mengejutkan semua orang dan mengungkapkan tim mana yang ia harapkan menjadi juara Piala Dunia

World Cup
Morocco
France
England
Spain
Brazil
Argentina
Maroko
Prancis
Inggris
Spanyol
Brasil
Argentina

Banyak tim nasional yang masuk nominasi

Pelatih asal Spanyol, Pep Guardiola, mengungkap daftar tim-tim yang paling berpeluang menjuarai Piala Dunia 2026, menjelang dimulainya babak 32 besar, sambil menegaskan bahwa persaingan tampaknya masih terbuka di antara sejumlah tim raksasa.

Dalam pernyataannya kepada media, Guardiola mengaku tidak memiliki jawaban pasti mengenai siapa juara dunia berikutnya, sambil menambahkan: “Saya tidak tahu, saya berharap tahu jawabannya karena itu akan memberi saya banyak uang,” sebagai sindiran atas sulitnya memprediksi juara turnamen tersebut.

Pelatih asal Spanyol itu menobatkan timnas Prancis sebagai salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar juara, bersama dengan timnas Spanyol, sambil memuji stabilitas taktis yang dimiliki “La Roja” serta banyaknya pemain yang berasal dari Barcelona, selain kesuksesan yang diraih staf pelatih dalam beberapa waktu terakhir (mereka menjuarai Kejuaraan Eropa).

Guardiola juga memasukkan timnas Argentina ke dalam daftar pesaing gelar juara, terutama berkat kehadiran legenda Lionel Messi, serta timnas Brasil.

Sebaliknya, pelatih asal Spanyol itu tidak memasukkan timnas Maroko ke dalam daftar kandidat yang ia sebutkan, meskipun “Singa Atlas” tampil mengesankan di turnamen sebelumnya dan berhasil menyingkirkan timnas Belanda setelah penampilan yang memukau.

Mengenai tim yang ia harapkan bisa menjuarai turnamen ini, Guardiola mengatakan bahwa ia berharap timnas Inggris memenangkan Piala Dunia, dengan alasan: “Untuk alasan yang jelas, saya pernah tinggal di sana selama 10 tahun.”

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