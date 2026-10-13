Setelah blunder besar Neuer saat kebobolan gol pertama di Augsburg (2:2) pada akhir pekan lalu, ketika kiper berusia 40 tahun itu juga setidaknya terlihat kurang baik saat FCA mencetak gol kedua, langsung muncul "pertanyaan: Apakah Manuel Neuer melewatkan peluit akhir?", tulis Slomka dalam kolom Instagram-nya, Der zweite Blick, seraya mengajukan pertanyaan yang sensitif.

Pria berusia 59 tahun itu pernah menjadi pelatih pertama Neuer di level profesional bersama FC Schalke 04. Ia memberi mantan kiper timnas Jerman itu kesempatan menjalani debut di Bundesliga pada Agustus 2006 dan, sedikit lebih dari dua bulan kemudian, menjadikannya pilihan utama S04 saat Neuer masih berusia 20 tahun.

"Saya memercayainya saat itu karena saya yakin dengan kemampuannya. Di hadapan saya ada seorang kiper yang luar biasa," tegas Slomka, yang menuntut kejujuran tanpa basa-basi dalam menyikapi Neuer saat ini. "Standar itu juga harus berlaku sekarang. Karena itu, pertanyaan penentunya adalah: Siapa yang cukup kuat untuk mengatakan kepada seorang pemenang sebesar dia, pada saat yang tepat, kapan waktunya berhenti?"

Haruskah Bayern lebih cepat mengganti Neuer dengan Urbig?

Setelah penampilan yang sangat nahas di Augsburg, Neuer kini menghadapi perdebatan terbuka mengenai statusnya. Kontrak kiper senior itu akan habis pada musim panas mendatang dan ia diperkirakan akan mengakhiri kariernya setelah musim ini. Jonas Urbig, yang 17 tahun lebih muda, semakin intensif dipersiapkan sebagai penerus Neuer di bawah mistar Bayern seiring bertambahnya waktu bermainnya. Mantan pemain timnas Steffen Freund, misalnya, baru-baru ini menyerukan lewat Sky90 agar pergantian dari Neuer ke Urbig dipercepat dan dilakukan "paling lambat pada paruh kedua musim".

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Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 12.30 RBL

Sementara itu, para petinggi FCB tetap memberikan dukungan kepada Neuer. "Manu melakukan kesalahan. Selama dua dekade ia bermain sebagai pesepakbola profesional, hal seperti itu pasti pernah terjadi kepadanya satu atau dua kali. Jadi, bagi kami sama sekali tidak ada keraguan terhadap Manu," tegas direktur olahraga Max Eberl pada Senin.

Sosok yang membina Manuel Neuer: "Karier hebat tidak boleh menjadi jaminan bebas kritik"

Slomka, sementara itu, mengingatkan bahwa "justru sifat" yang membuat atlet sesukses Neuer "menjadi hebat juga bisa membuat mereka begitu sulit berhenti. Para juara seperti itu telah belajar mengalahkan keraguan. Membungkam para pengkritik. Menggeser batas. Mengapa justru sekarang mereka harus percaya bahwa sebuah batas sudah tidak bisa digeser lagi?" Menurut Slomka, penting bagi para petinggi Bayern dan pelatih Vincent Kompany untuk "menilai dengan jujur: Apa yang bisa diberikan Manuel hari ini? Apa yang dibutuhkan tim? Dan mereka harus menyampaikan jawaban itu kepadanya, meski sulit diterima." Dua kesalahan tentu saja tidak mengakhiri sebuah karier. Namun, "karier hebat juga tidak boleh menjadi jaminan bebas kritik," kata Slomka.

Adapun keputusan untuk menurunkan Urbig, bukan Neuer, di bawah mistar Bayern dalam laga Liga Champions pada Selasa malam di markas Viking Stavanger bukan didasarkan pada performa, melainkan semata-mata karena Neuer kembali absen akibat cedera. "Manu merasakan sesuatu pada kakinya," jelas Kompany dalam konferensi pers pada Senin. Masalah yang dialami kiper peraih gelar kiper terbaik dunia beberapa kali itu tidak terlalu serius, "tetapi tidak ada gunanya kami mengambil risiko," kata pelatih FCB tersebut.

Neuer juga sudah beberapa kali harus absen pada musim lalu akibat sejumlah masalah otot.