Klub yang menjuluki dirinya sebagai "klub terbesar di dunia" itu berupaya mendatangkan pemain-pemain terbaik di dunia. Itulah pemahaman yang sudah melekat di Real Madrid selama bertahun-tahun. Karena itu, fakta bahwa Los Blancos dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan Rodri dari Manchester City bukanlah kejutan besar, apalagi gelandang pengatur permainan itu terpilih sebagai pemain terbaik turnamen setelah membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia. Setidaknya sejak penghargaan itu, Real dituntut untuk menaruh perhatian pada topik tersebut. Namun, belum tentu perekrutan pemain 30 tahun itu benar-benar menjadi ide bagus bagi kubu Madrid.

Bahwa Rodri saat ini dikaitkan dengan Real, bersama dua bintang Bundesliga Michael Olise (Bayern Munich) atau Yan Diomande (RB Leipzig), lagi-lagi sebagian besar ada kaitannya dengan presiden Florentino Perez: pada awal Juni ia terlibat pertarungan pemilu yang intens dengan penantangnya Enrique Riquelme, yang pada akhirnya berujung pada dirinya kembali dipastikan menjabat dengan meyakinkan. Dengan penuh percaya diri, ia menjanjikan kepada fans dan anggota klub sebuah transfer mega pada musim panas ini, sebuah tawaran senilai 150 juta euro yang ingin ia ajukan untuk seorang bintang top.

"Tawaran itu berlaku untuk pemain dengan level seperti Cristiano Ronaldo atau Kaka," ujar Perez. Namun pada akhirnya yang muncul justru jauh lebih minim flair, kreativitas, dan ancaman gol: Julian Alvarez ingin didatangkan dari Atletico Madrid dengan nilai tersebut, tetapi rival sekota itu menolak mentah-mentah dan dengan cepat proposal Los Blancos yang mungkin memang tidak terlalu serius itu. Setelah itu memang ada cukup banyak hal terjadi di pasar transfer Real, tetapi kesepakatan yang bisa membuat fans memimpikan masa keemasan setelah dua tahun tanpa gelar tidak kunjung datang. Mula-mula Jose Mourinho kembali sebagai mantan pelatih yang didatangkan lagi, sosok yang selama masanya di Santiago Bernabeu memang juga mempersembahkan gelar, tetapi dalam duel abadi melawan Barcelona asuhan Pep Guardiola lebih sering berada di pihak yang kalah.

Real sejauh ini belum menghadirkan efek kejut di bursa transfer

Dengan Marc Cucurella (Chelsea) dan Denzel Dumfries (Inter Milan), Real mendatangkan dua bek sayap dengan total 75 juta euro, lalu Ibrahima Konate (Liverpool) yang datang gratis sebagai tambahan lain di lini belakang. Untuk Bernardo Silva (Manchester City), yang di usia 31 tahun bahkan lebih tua daripada Rodri, satu pemain berpengalaman lain juga didapat secara gratis. Namun, efek kejut yang dijanjikan di bursa transfer masih belum terwujud, dan Rodri tentu bisa menghadirkan itu lewat kepindahannya.

Kualitas permainan Rodri, yang bahkan setelah mengalami cedera ligamen cruciatum pada 2024 masih tetap ia miliki dan kembali ia tunjukkan secara impresif di turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tentu menjadi alasan bahwa Real seharusnya berusaha mendatangkannya jika ia tersedia di pasar. Menurut informasi dari Sky Sport, di City ia sudah menerima tawaran perpanjangan kontrak untuk kontraknya yang habis pada 2027, tetapi sejauh ini belum ada kesepakatan dengan The Skyblues. Laporan yang sama pada saat bersamaan juga menyebut adanya tawaran Real kepada Rodri untuk menandatangani kontrak dengan Los Blancos hingga 2030. Tawaran senilai 50 hingga 60 juta euro dikabarkan sedang disiapkan saat ini.

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Namun, ada juga laporan lain yang justru membantah ketertarikan Real tersebut. Harian olahraga Spanyol AS mengutip sumber di dalam klub yang menyebut bahwa upaya mendekati Rodri yang ramai diberitakan itu hanya berkaitan dengan keberhasilan Spanyol di Piala Dunia. Jika ia datang ke Madrid sebagai pengendali lini tengah, sosok yang tanpa diragukan lagi sangat dirindukan Real setelah kepergian Toni Kroos dan Luka Modric, maka ide permainan pelatih baru Mourinho akan berubah total.

Bersama Rodri, Anda mendapatkan sepakbola penguasaan bola, di mana pemain 30 tahun itu menentukan kapan permainan harus dipercepat atau ditenangkan, dan setiap serangan dimulai darinya. Namun sejak mulai terbentuk di bawah Carlo Ancelotti, Real belakangan berkembang menjadi tim yang tidak punya masalah menyerahkan bola kepada lawan dan mengandalkan momen transisi dengan Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang cepat.

Maresca soal absennya Rodri: "Dia harus beristirahat dan memulihkan diri"

Karena itu, apakah Rodri benar-benar cocok dengan pelatih Real dan gaya bermainnya menjadi satu pertanyaan besar. Apakah biaya transfer 100 juta euro yang disebut-sebut untuk pemain 30 tahun tidak terlalu mahal menjadi pertanyaan lainnya. Bagaimanapun, pada musim panas ini Rodri memberi kesan bahwa ia masih memiliki beberapa tahun bagus di depannya dan cukup layak dengan harga tersebut. Dan Rodri sendiri, terlepas dari masa lalunya di Atletico Madrid, berkali-kali memberi kesan bahwa ia memang ingin bermain untuk Los Blancos.

"Fakta bahwa saya pernah bermain untuk Atletico tidak menghalangi saya untuk bermain di Real. Ada pemain lain yang juga menempuh jalan itu," ujarnya penuh makna pada musim semi lalu, yang kemudian memicu spekulasi awal soal kembalinya sang pengatur lini tengah ke ibu kota Spanyol.

Namun, pekan lalu muncul kabar dari klubnya bahwa ia harus segera menjalani operasi punggung dan untuk sementara waktu akan absen tanpa batas waktu yang ditentukan. "Dia akan dioperasi pada Senin. Setelah itu dia butuh liburan, harus beristirahat dan memulihkan diri. Lalu dia akan kembali bersama kami," jelas pelatih City Maresca. Pada Selasa, The Skyblues mengumumkan bahwa tindakan tersebut berjalan sukses. "Semua orang di klub mendoakan pemulihan yang cepat untuknya," tulis klub dalam sebuah pernyataan.

Namun, belum tentu ia benar-benar kembali ke Manchester. Selain Real, menurut RMC Paris Saint-Germain kini juga disebut memburu Rodri, terlepas dari operasi punggung yang ia jalani, meski lini tengah klub Prancis itu sudah diisi dengan sangat baik oleh Vitinha, Fabian Ruiz, dan Joao Neves. Dua gelar Liga Champions beruntun sudah berbicara banyak.

Rodri sendiri disebut lebih memilih kembali ke Spanyol setelah tujuh tahun di Inggris, sehingga meyakinkannya untuk pindah kemungkinan tidak akan menjadi hambatan besar. Dan di klubnya pun, mereka tampaknya semakin bisa menerima gagasan kepergiannya. Setelah Manchester City menurut laporan media awalnya bersikap keras dan tidak ingin membantu terwujudnya kesepakatan, posisi kedua pihak menurut informasi Marca kini tampak mulai melunak. Di sana disebutkan bahwa "klub Inggris itu, yang menaruh respek tertinggi kepada pemain tersebut, akan menerima kepergiannya apabila itu adalah keputusannya".

Terlepas dari itu, Florentino Perez memang dikenal mampu sangat meyakinkan secara finansial jika ia ingin mencapai sesuatu. Dan pada akhirnya, ia telah memberikan sebuah janji kepada fans Real yang tentu ingin sekali ia tepati.