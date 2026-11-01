Keith Hackett, mantan Ketua Badan Wasit Profesional Inggris (PGMOL) yang juga mantan wasit internasional, menegaskan bahwa Manchester City layak mendapatkan penalti selama kekalahan 1-0 dari Brighton di Liga Premier Inggris.

Pertandingan yang digelar pada hari Sabtu di Stadion Etihad itu diwarnai sejumlah tuntutan penalti dari para pemain Manchester City sepanjang babak pertama, tetapi wasit Craig Pawson tidak menghitung satu pun pelanggaran, sementara wasit teknologi video John Brooks mendukung keputusan-keputusannya.

Momen paling menonjol terjadi beberapa menit sebelum akhir babak pertama, ketika bola membentur lengan Lukas Vuskovic, bek Brighton, di dalam kotak penalti, setelah Diego Gomez mengarahkan bola dengan kepalanya ke arah lengannya yang terentang.

Keputusan itu memicu protes dari para pemain Manchester City, tetapi Pawson tidak menghitungnya sebagai penalti, dan wasit video tidak memintanya untuk meninjau ulang tayangan tersebut.

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Penalti yang jelas

Hackett mengomentari kejadian itu dalam pernyataan kepada situs Football Insider, sembari menyiratkan ketidakpercayaannya atas keputusan tersebut, dan berkata: "Astaga, pemain itu punya cukup waktu untuk menarik lengannya yang terentang, yang jelas-jelas membuat tubuhnya tampak lebih besar."

Mantan wasit Inggris itu menambahkan: "Ini adalah handball yang disengaja, dan seharusnya penalti diberikan."

Brighton sebelumnya telah unggul pada menit ke-11 melalui Yassin Ayari, setelah bola sampai ke Maxim De Cuyper, lalu pemain terakhir ini menempatkannya ke dalam gawang.

Manchester City berusaha bangkit dalam skor, dan melepaskan 21 tembakan ke arah gawang, tetapi kiper Brighton Bart Verbruggen tampil gemilang dan menepis tujuh percobaan, serta menggagalkan (1,74) gol yang diharapkan.

Kejadian ini datang sepekan setelah kekalahan Manchester City dari Aston Villa, sehingga tim tersebut menelan kekalahan kedua secara beruntun di Liga Premier Inggris.

Laporan itu menunjukkan bahwa Manchester City pada gilirannya pernah diuntungkan oleh kesalahan wasit pada September lalu, ketika teknologi video membolehkan gol penentu Erling Haaland dihitung selama kemenangan atas Manchester United di Old Trafford.

Ia menilai bahwa kesalahan yang dialami tim tersebut saat melawan Brighton bisa dipandang sebagai situasi kebalikan dari apa yang terjadi dalam laga melawan United, tetapi pada saat yang sama ia menekankan bahwa hal itu tidak membenarkan ketidakmampuan Manchester City untuk mencetak gol, setelah kebobolan gol dini dan membuang banyak peluang.

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