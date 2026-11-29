Bagikan Ikuti GOAL di Google

Laga Arsenal kontra Manchester City yang berakhir imbang 2-2 di Stadion Emirates pada Minggu malam, dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Primer Inggris, diwarnai tiga keputusan wasit kontroversial yang menguntungkan Arsenal. Keputusan-keputusan itu memicu protes para pemain Manchester City serta memunculkan pertanyaan mengenai keputusan wasit dan teknologi asisten video wasit (VAR).

Iklan

Insiden pertama terjadi pada babak pertama, tepatnya menit ke-17, ketika bintang Belgia Jeremy Doku terjatuh dan meminta wasit mengeluarkan kartu merah untuk bek Arsenal, Jurrien Timber, setelah menuduhnya menarik rambutnya dalam sebuah perebutan bola di antara keduanya.

Pertandingan dihentikan untuk meninjau insiden tersebut, dan wasit John Brooks mendengarkan masukan dari para wasit VAR yang memutar ulang tayangan itu lebih dari sekali , tetapi kamera tidak merekam kejadian tersebut secara jelas dan meyakinkan untuk memastikan apakah Timber sengaja menarik rambut pemain Belgia itu atau memegang kausnya di dekat kepala. Wasit pun memutuskan tidak memberikan pelanggaran maupun kartu merah.

Insiden itu bukan satu-satunya yang berkaitan dengan tarikan rambut. Doku mengalami situasi serupa pada menit ke-53, ketika Bruno Guimaraes jelas-jelas menarik rambutnya dalam sebuah perebutan bola, tetapi wasit tidak memberikan pelanggaran apa pun, sehingga muncul pertanyaan mengapa tidak ada intervensi dalam insiden tersebut.

Adapun insiden kedua terjadi pada menit ke-83, ketika Jurrien Timber mencetak gol penyeimbang untuk Arsenal dari tendangan sudut. Para pemain Manchester City memprotes keabsahan gol tersebut karena adanya dua situasi kontroversial di dalam kotak penalti.

Iklan Iklan

Situasi pertama berupa benturan antara Gabriel Magalhaes dan kiper Manchester City Gianluigi Donnarumma, setelah bek asal Brasil itu mengenai kiper asal Italia tersebut dengan sikunya dalam upaya menjangkau bola. Hal itu memicu protes para pemain Manchester City, yang menilai ada pelanggaran yang semestinya bisa membuat gol tersebut dianulir.

Topik Terkait

Situasi kedua berkaitan dengan kemungkinan bola menyentuh tangan Timber sebelum masuk ke gawang. Insiden ini ditinjau melalui VAR, sebelum wasit memutuskan gol tersebut sah dan Arsenal pun menyamakan kedudukan.

Penanganan kedua insiden itu menimbulkan pertanyaan, terutama karena peninjauan VAR berfokus pada kemungkinan Timber menyentuh bola dengan tangannya, sementara benturan antara Gabriel dan Donnarumma tidak mendapatkan peninjauan yang sama jelasnya, meski berpotensi memengaruhi keputusan pengesahan gol sejak awal.

Iklan

Insiden ketiga terjadi pada masa injury time, ketika Manchester City mendapatkan tendangan sudut. Josko Gvardiol melompat dan melepaskan sundulan yang mengenai tangan Viktor Gyokeres di dalam kotak penalti. Para pemain Manchester City pun meminta tendangan penalti, terlebih karena tangannya menghalangi laju bola ke gawang.

VAR turun tangan untuk meninjau insiden tersebut, dan wasit berkomunikasi dengan ruang VAR untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran. Namun, keputusan akhirnya adalah permainan dilanjutkan tanpa tendangan penalti, setelah para wasit menilai lengan Gyokeres berada dalam posisi alami saat berupaya menghadapi bola.

Iklan

Dengan hasil imbang ini, Arsenal mengoleksi 29 poin dan tetap memuncaki klasemen Liga Primer Inggris, sementara Manchester City mengumpulkan 23 poin di posisi kedua, sehingga selisih kedua tim tetap 6 poin.