Apakah Man United Akan Kembali Kalah Setelah Chelsea? Video Aneh yang Menampilkan Bruno Fernandes Muncul

Para penggemar Manchester United merasa kecewa dengan kinerja VAR pada Sabtu malam dalam laga antara Chelsea dan The Red Devils. Mereka berpendapat bahwa Romeo Lavia seharusnya mendapat kartu merah.

Chelsea tampil lebih baik di Stamford Bridge pada Sabtu malam, namun tetap kalah dari The Red Devils. Tepat sebelum babak pertama berakhir, Bruno Fernandes mengoper bola dari sisi lapangan ke Matheus Cunha, yang berhasil mencetak gol dengan tendangan yang apik.

Di akhir pertandingan, terjadi insiden lain yang melibatkan Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal itu tergeletak di lapangan setelah dilanggar, lalu Lavia menginjak kaki sang gelandang dengan keras.









Wasit dan VAR memutuskan untuk tidak mengambil tindakan, meskipun ada protes dari Bruno Fernandes. Para penggemar Manchester United kini secara massal mendesak agar Lavia tetap dikenai skorsing.