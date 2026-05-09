Apakah Luis Suárez (39) masih akan membela Uruguay di Piala Dunia? 'Saya telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan'

Luis Suárez mengundurkan diri dari tim nasional Uruguay satu setengah tahun lalu, namun belum bisa dipastikan apakah ia akan tampil di Piala Dunia musim panas mendatang. Penyerang yang kini berusia 39 tahun itu sendiri terbuka untuk kembali membela tim nasional.

Pada September 2024, Suárez memainkan pertandingan internasional terakhirnya. Ia telah membela Uruguay sebanyak 143 kali, dengan mencetak 69 gol. Dengan demikian, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi negara Amerika Selatan tersebut.

Saat Suárez mengundurkan diri dari tim nasional, ia melontarkan kritik tajam terhadap Marcelo Bielsa, yang masih menjabat sebagai pelatih kepala. Kini, sang penyerang menanggapi hal tersebut kepada kantor berita EFE.

“Saya mundur untuk memberi ruang bagi generasi muda. Saya mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan dan saya telah meminta maaf atas hal itu.”

Kini ia diam-diam berharap bisa kembali. “Saya tidak akan pernah menolak tim nasional jika mereka membutuhkan saya, apalagi dengan Piala Dunia yang akan datang. Saya merasa masih memiliki sesuatu yang bisa saya berikan.”

Suárez ikut serta bersama Uruguay di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, dan 2022. Selain itu, ia memenangkan Copa América bersama negaranya pada 2011.

Bagi Uruguay, Piala Dunia akan dimulai pada malam hari tanggal 15 hingga 16 Juni, melawan Arab Saudi. Dua negara lain di grup tersebut adalah Cape Verde dan Spanyol.