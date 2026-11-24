Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Ikon Liga Primer Paul Merson mengajukan dugaan tajam terkait Liverpool setelah awal kiprah Xabi Alonso sebagai pelatih Chelsea berjalan jauh dari mulus.

Dalam kolomnya untuk Sky Sports, Merson terutama mempertanyakan mengapa Liverpool tidak berupaya lebih keras merekrut Alonso pada awal musim panas, ketika mantan pelatih Arne Slot dipecat .

Pada pertengahan Mei, pelatih asal Spanyol itu resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea , "dan Liverpool memecat Arne Slot dua pekan kemudian. Jangan bilang kepada saya bahwa Liverpool tidak bisa berbicara dengan Alonso sebelumnya dan mengatakan kepadanya: 'Jangan pergi ke Chelsea, kami akan merekrutmu'," tulis Merson.

Mantan pemain tim nasional Inggris itu semakin heran dengan sikap Liverpool yang tidak mengambil langkah, sebab Alonso tersedia setelah dipecat Real Madrid pada Januari. "Lalu mengapa mereka tidak merekrutnya? Apakah mereka sudah tahu sesuatu yang kini kita lihat?" tanya Merson, merujuk pada situasi sulit yang saat ini dihadapi Alonso di Chelsea.

Iklan Iklan

Xabi Alonso jalani awal yang sulit di Chelsea

Setelah 11 pertandingan, The Blues, yang menginvestasikan lebih dari 400 juta euro untuk pemain baru pada musim panas lalu, baru menempati peringkat kedelapan klasemen Liga Primer. Meski Chelsea tidak tampil di kompetisi internasional sehingga sebagian besar bisa berfokus sepenuhnya pada liga, mereka sudah tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Arsenal.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya NFO Premier League 15.00 CHE Tonton

Penampilan terbaru mereka khususnya menimbulkan kekhawatiran, dengan Chelsea kalah dalam tiga dari empat pertandingan terakhirnya di Liga Primer. Pada akhir Oktober, mereka takluk 0-2 di kandang dalam derbi London melawan Tottenham. Akhir pekan lalu, mereka kembali menelan kekalahan telak di kandang, kali ini 1-4 dari Leeds United.

Getty Images

"Jika nama pelatihnya Liam Rosenior, hasil-hasil seperti ini pasti sudah membuatnya berada dalam masalah besar," ujar Merson tentang situasi Alonso. Rosenior, pendahulu Alonso yang kini meraih kesuksesan besar bersama Paris FC dan membawa klub ibu kota itu ke peringkat kedua Ligue 1, dipecat Chelsea pada April setelah baru tiga setengah bulan menjabat . Yang menarik, Rosenior meraih satu poin lebih banyak (17) dari 11 pertandingan pertamanya di Liga Primer bersama klub London itu dibandingkan Alonso saat ini.

Iklan

Liverpool, Real dan Bayern menjadi tujuan impian Xabi Alonso: Kiprahnya di Madrid gagal

Pelatih berusia 44 tahun itu menarik minat klub-klub papan atas sepakbola dunia berkat kiprahnya bersama Bayer Leverkusen. Ia sudah disebut-sebut sebagai calon pengganti Jürgen Klopp ketika Klopp mengundurkan diri dari Liverpool pada 2024. Saat itu, Alonso secara sensasional membawa Leverkusen menjuarai Bundesliga. Untuk langkah berikutnya, Liverpool, Bayern Munich atau Real Madrid, tiga klub yang pernah dibelanya, dipandang sebagai tujuan yang sudah hampir pasti.

Pada akhirnya, Alonso bertahan di Leverkusen hingga 2025 sebelum mengambil alih Real dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Masa kerjanya di Madrid, bagaimanapun, diwarnai masalah dengan para bintang, termasuk Vinicius Junior , dan hanya berlangsung sedikit lebih dari setengah tahun. Pada pertengahan Januari 2026, Alonso sudah diberhentikan Real.

Iklan

Alih-alih ke Liverpool, mantan pemain kelas dunia itu beberapa bulan kemudian mengambil alih Chelsea, yang selama bertahun-tahun kesulitan memenuhi ekspektasinya sendiri. Ia menandatangani kontrak di Stamford Bridge hingga 2030 dan diberi kewenangan luas, termasuk dalam penyusunan skuad . "Ingat, Rosenior belum memiliki Morgan Rogers, yang didatangkan dengan biaya transfer 138 juta euro, di dalam timnya," kata Merson terkait hal itu.

Bintang lini serang Rogers, yang direkrut dari Aston Villa dengan nilai fantastis pada akhir Juli , merupakan rekrutan terbesar Chelsea pada bursa transfer musim panas lalu. Secara keseluruhan, Alonso harus menangani perombakan besar: ada sepuluh pemain baru, sementara jumlah pemain yang pergi jauh lebih banyak. Yang mencolok, gelandang andalan Enzo Fernandez pindah ke Manchester City sesaat sebelum bursa transfer ditutup dengan biaya 145 juta euro, tanpa adanya pengganti sepadan yang telah disiapkan.

Iklan

Chelsea terlalu bergantung pada Caicedo di lini tengah?

Untuk lini tengah, Chelsea memang mendatangkan Jordan Henderson yang berpengalaman (gratis dari Brentford) dan talenta Argentina Valentin Barco (dengan biaya transfer 40 juta euro) dari klub mitra Racing Strasbourg. Namun, kualitas keduanya masih jauh di bawah Fernandez, terutama Barco yang sejauh ini mengecewakan. Pemain berusia 22 tahun itu baru sekali masuk susunan pemain utama Alonso di Liga Primer, dan penampilannya berakhir buruk dalam kekalahan 0-3 di Brentford pada pertengahan September.

Karena itu, Merson melihat salah satu masalah terbesar Chelsea ada di lini tengah, khususnya ketergantungan yang terlalu besar pada Moises Caicedo. "Pertandingan melawan Leeds mulai berjalan ke arah yang salah ketika Caicedo harus keluar," tegas Merson. Pemain asal Ekuador itu harus diganti karena cedera setelah bermain sedikit lebih dari 20 menit saat skor masih 0-0. Henderson masuk menggantikannya dan sejak itu berduet dengan Romeo Lavia sebagai dua gelandang bertahan.

Iklan

Chelsea kehilangan kendali, Leeds menghajar mereka di kandang sendiri, dan lini pertahanan yang diperkuat duet bek tengah ternama Levi Colwill dan Wesley Fofana kembali tampak rapuh. Situasi kian buruk karena penyerang tengah Joao Pedro, yang mencetak lima gol dan menyumbang tiga assist dalam enam penampilan pertamanya di Liga Primer musim ini, sangat dirindukan setelah absen selama berminggu-minggu akibat masalah pada paha.

"Chelsea tidak mendominasi pertandingan mereka, dan masalah besar lainnya adalah cara mereka bertahan," kritik Merson. "Gol-gol yang mereka kebobolan. Cara gol-gol itu terjadi, sungguh sulit dipercaya. Pertahanan mereka sangat lemah dan tidak berpengalaman," lanjutnya.

Iklan

Chelsea terlalu banyak kebobolan di bawah Xabi Alonso

Angka-angka mendukung penilaian mantan pemain Arsenal itu: dalam 11 pertandingan liga di bawah Alonso, Chelsea sudah kebobolan 20 gol, rekor terburuk dengan selisih jauh di antara tim-tim paruh atas klasemen. Secara keseluruhan, saat ini hanya empat tim Liga Primer yang kebobolan lebih banyak: juru kunci Crystal Palace (27), tim peringkat kedua dari bawah Manchester United (23), serta dua tim promosi Ipswich Town (22) dan Coventry City (21).

Getty Images

"Karena Alonso melakukan pekerjaan luar biasa di Bayer Leverkusen, semua orang tetap berpikir: Semuanya akan baik-baik saja," kata Merson seraya memberi peringatan kepada Chelsea. Namun, menurut laporan, para petinggi Chelsea belum panik meski tim sedang melalui periode buruk. Seperti dilaporkan senada oleh Telegraph dan pakar transfer Fabrizio Romano, posisi Alonso tetap aman bahkan setelah kekalahan telak terbaru yang mengkhawatirkan dari Leeds. Mereka sepenuhnya yakin bahwa pelatih asal Spanyol itu adalah orang terbaik untuk pekerjaan tersebut dan mereka akan meraih kemajuan bersama.

Iklan

Meski impian meraih gelar liga pertama sejak 2017 sudah tampak mustahil, target besar Chelsea musim ini tetap kembali ke Liga Champions. Dengan selisih lima poin dari posisi keempat, target itu tentu masih sangat mungkin dicapai. Namun, Alonso dan timnya harus segera membalikkan keadaan. Setidaknya di atas kertas, peluang untuk bangkit terlihat bagus: pada Jumat, Chelsea bertandang ke markas Nottingham Forest yang berada di peringkat ke-17, lalu menjamu juru kunci Crystal Palace.

Namun, Chelsea harus waspada: jika kehilangan poin melawan kedua tim yang terancam degradasi itu, posisi Alonso bisa dengan cepat menjadi tidak nyaman. Pasalnya, tiga lawan berikutnya adalah Liverpool, Manchester City dan Aston Villa.