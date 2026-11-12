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Michael Olise sedang bersama tim nasional Prancis akhir-akhir ini, dan di sana ia tampaknya mendapat pengaruh buruk dari sudut pandang FC Bayern.

Sebab, seperti dilaporkan L'Equipe, Kylian Mbappe dan Ibrahima Konate terus "membujuk" pemain istimewa milik klub tersukses di Jerman itu agar mau pindah ke Real Madrid.

Mbappe kabarnya sudah gencar mempromosikan Los Blancos kepada Olise selama Piala Dunia musim panas lalu. Hal itu dilaporkan Sport Bild kala itu. Menurut laporan tersebut, Mbappe berusaha menjalin kontak erat dengan pemain menyerang FC Bayern itu untuk membuat kepindahan ke Madrid semenarik mungkin baginya.

Megabintang Real itu disebut telah meyakinkan Olise bahwa Los Blancos sangat membutuhkannya dan menunjukkan betapa baiknya mereka berdua akan bermain bersama dengan seragam klub tersebut. Selain itu, pemain berusia 27 tahun itu disebut mempromosikan kehidupan di ibu kota Spanyol kepada rekan setimnya di tim nasional tersebut, serta memuji kota itu dan kondisi kehidupannya. Mbappe bahkan kabarnya telah memberi tahu presiden Real, Florentino Perez, bahwa ia menerima "sinyal positif" dari Olise.

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Transfer ke Real Madrid? FC Bayern tegaskan Olise tidak dijual

Selama Piala Dunia, ketika Mbappe dan Olise bermain sangat baik bersama untuk timnas Prancis, muncul rumor bahwa Olise adalah pemain yang paling ingin didatangkan Perez. Sebelumnya, dalam kampanye pemilihan presiden, Perez mengumumkan niatnya untuk mengajukan tawaran fantastis senilai 150 juta euro untuk seorang "megabintang selevel Cristiano Ronaldo". "Pada Selasa, saya akan mengajukan tawaran besar kepada sebuah klub besar Liga Champions untuk seorang pemain yang akan menjadi transfer terbesar dalam sejarah Madrid. Setidaknya 150 juta euro," kata Perez.

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Menurut laporan sejumlah media yang sejalan, pemain yang tidak disebutkan namanya itu kabarnya memang Olise. Namun, FC Bayern, melalui direktur olahraga Max Eberl, presiden Herbert Hainer, serta anggota dewan pengawas yang berpengaruh, Uli Hoeneß dan Karl-Heinz Rummenigge, sama-sama menegaskan tanpa keraguan bahwa Olise tidak dijual, bahkan jika ada tawaran lebih dari 200 juta euro.

Karena itu, Mundo Deportivo dan kemudian The Athletic melaporkan bahwa Real secara internal menilai kemungkinan merekrut pemain luar biasa itu "hampir mustahil". Meski demikian, rumor terus bergulir hingga begitu ramai sehingga Real merasa harus mengeluarkan pernyataan mengenai persoalan tersebut dan menegaskan "bahwa tidak ada kontak langsung maupun tidak langsung dengan pesepakbola yang disebutkan itu, para perwakilannya, ataupun orang-orang di sekitarnya".

Getty Images

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Apakah Olise mengaku ingin pindah ke Real Madrid? Ini perkembangan terkininya

Namun, situasi tak kunjung tenang. Sebuah laporan dari surat kabar olahraga Prancis L'Equipe, yang biasanya memiliki informasi sangat baik, kemudian beredar. Menurut laporan itu, Olise telah mengaku kepada rekan-rekan setimnya selama Piala Dunia yang saat itu masih berlangsung bahwa ia ingin pindah ke Los Blancos.

Sky kemudian membantah laporan itu dan menyatakan bahwa pemain berkaki dominan kiri tersebut tidak berencana meninggalkan klub tersukses di Jerman itu. Informasi tersebut juga telah disampaikan agennya kepada para petinggi Bayern. Agen itu disebut mengatakan secara harfiah: "Jangan khawatir, kami tetap di sini."

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Alih-alih mempersiapkan kepergiannya, Bayern saat ini tengah mengupayakan kontrak baru untuk Olise di balik layar. Pemain berusia 24 tahun itu memang masih terikat kontrak hingga 2029, tetapi diharapkan memperpanjangnya sampai 2032. Para petinggi ingin membuatnya tertarik dengan kenaikan gaji besar dan klausul pelepasan.

Getty Images

Akankah Michael Olise menjadi pemain bergaji tertinggi di FC Bayern, melampaui Harry Kane?

Saat ini, gaji kotornya dikabarkan mencapai 14 juta euro per tahun. Sky belakangan melaporkan bahwa Bayern bahkan ingin menjadikan Olise pemain bergaji tertinggi melalui perpanjangan kontrak. Saat ini, posisi itu ditempati Harry Kane, yang menurut The Athletic menjadi pesepakbola profesional bergaji tertinggi di Eropa setelah perpanjangan kontraknya disepakati pekan lalu. Meski klaim tersebut patut diragukan, bukan tidak mungkin Kane kini menghasilkan hampir 30 juta euro per tahun.

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"Keinginan kami sudah jelas," kata Eberl baru-baru ini mengenai masa depan jangka panjang Olise. "Kami ingin terus bekerja sama dengan Michael untuk waktu yang lama, melampaui 2029, dan idealnya memperpanjang kontraknya." Namun, Eberl menambahkan pada pertengahan Oktober bahwa "belum ada sama sekali" pembicaraan. "Kami akan membicarakannya pada waktunya," kata CEO Jan-Christian Dreesen pada awal November.

Sementara itu, presiden kehormatan sekaligus tokoh berpengaruh klub, Uli Hoeneß, sama sekali tidak melihat alasan untuk terburu-buru. "Saat ini kami tidak memikirkannya. Sepanjang musim ini, kami akan berbicara dengannya tentang apakah ia ingin memperpanjang kontrak. Jika saat itu ia belum mau, kami tinggal menunggu dan melihat bagaimana situasinya pada 2029. Saya sama sekali tidak gelisah," katanya kepada Welt am Sonntag beberapa pekan lalu.

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Michael Olise: Statistik di FC Bayern

Musim Penampilan Gol Assist 2026/27 15 12 7 2025/26 52 22 31 2024/25 55 20 23