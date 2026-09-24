"Para pemilih tidak naif. Mereka memiliki pengalaman sekaligus penilaian yang diperlukan untuk menaksir dan menilai seorang pemain, tanpa harus mendengar sepuluh atau lima belas kali bahwa dia adalah yang terbaik," kata Pascal Ferre kepada surat kabar Prancis Le Parisien.

Mantan kepala Ballon d'Or itu merujuk kepada Mbappe (Real Madrid) dan Lamine Yamal (FC Barcelona), tanpa menyebut nama mereka. Kedua superstar itu dalam beberapa pekan terakhir berulang kali menempatkan diri mereka sendiri lewat pemujaan diri yang meragukan. Menurut Ferre, itu adalah sebuah kesalahan: "Ketika saya mengatakan bahwa Ballon d’Or bisa hilang di level komunikasi, maksud saya adalah seorang pemain tampil di sorotan dengan cara yang tidak menyenangkan dan memberi kesan kepada para pemilih bahwa mereka sedang didorong menuju sebuah keputusan. Jenis kegaduhan yang dipentaskan sebagian orang seperti ini pada akhirnya bisa mengganggu para pemilih. Karena pada titik itu, manipulasinya menjadi cukup jelas."

Selain aktivitasnya dalam organisasi penyelenggaraan penghargaan itu, Ferre juga pernah menjadi pemimpin redaksi France Football, majalah sepak bola Prancis yang memberikan Ballon d'Or. Sejak 2024, penghargaan untuk pesepakbola terbaik di planet ini diselenggarakan bersama oleh UEFA. Yang memiliki hak suara adalah jurnalis olahraga terpilih, untuk kategori pria masing-masing satu orang per negara dari 100 besar ranking dunia FIFA. Dalam pemberian suara, para jurnalis terpilih diinstruksikan secara ketat untuk menimbang performa para pemain pada musim yang telah berakhir berdasarkan tiga kriteria berikut: performa individu, keberhasilan tim, dan fair play.

Ballon d'Or: Apa yang dikatakan Harry Kane?

Jauh lebih menahan diri dibandingkan Mbappe dan Lamine Yamal adalah salah satu favorit, Harry Kane, yang dengan total 73 gol di laga kompetitif untuk Bayern Munich dan tim nasional Inggris belum lama ini dianugerahi Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak musim lalu.

Namun, jika menurut Lamine Yamal, gol tidak boleh dinilai terlalu berlebihan. "Pemain terbaik di dunia adalah sosok yang ketika Anda mengikuti sebuah pertandingan sebagai komentator, Anda menikmatinya - Anda melihatnya dan berpikir: 'Ini adalah pemain yang jelas berbeda dari semua yang lain'", kata juara dunia dan Eropa asal Spanyol itu, tampaknya mengarah kepada Kane. Ballon d'Or baru akan mendapatkan kembali "nilai sejatinya" ketika penghargaan itu kembali diberikan kepada pesepakbola terbaik, "dan bukan kepada orang yang mencetak gol terbanyak atau memenangkan gelar terbanyak".

Menurut pendapatnya, dia juga lebih layak mendapatkan penghargaan itu daripada Mbappe, yang melihat dirinya sendiri berada dalam peran favorit meski menjalani musim tanpa gelar bersama Real Madrid dan Prancis. "Mereka tidak akan menarik sebuah tim dari amplop sebagai pemenang, melainkan seorang pemain," katanya, lalu menambahkan: "Kemampuan untuk bersinar secara individu dan menciptakan momen-momen spektakuler - itulah yang paling menonjol bagi orang-orang dalam penghargaan seperti ini."

Getty Images

Ballon d'Or: Pemain mana saja yang termasuk favorit?

Pemain 27 tahun itu mencetak 42 gol dalam 44 laga kompetitif untuk Los Blancos dan di Piala Dunia ia menjadi satu-satunya pemegang rekor pencetak gol terbanyak Piala Dunia dengan sepuluh gol di turnamen tersebut (22 gol). Sementara itu, Lamine Yamal membukukan 42 keterlibatan gol (24 gol, 18 assist) dalam 45 penampilan. Bersama Barca, dia juga memenangkan gelar LaLiga.

Selain Kane, Lamine Yamal, dan Mbappe, pemegang gelar Ousmane Dembele dari juara Liga Champions PSG serta Rodri juga termasuk di antara para favorit. Yang disebut terakhir sebelumnya sudah dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia, sebelum ia pindah dari Manchester City ke FC Barcelona.