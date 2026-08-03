Laporan media Amerika Serikat mengungkap bahwa Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", Gianni Infantino, berupaya mendapatkan dukungan dari pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mempertahankan jabatannya, di tengah meningkatnya kritik yang menuntut pengunduran dirinya.

Menurut surat kabar "Washington Post", Infantino dijadwalkan melakukan pembicaraan pribadi melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Senin pagi, setelah pukul sembilan waktu bagian timur Amerika Serikat.

Surat kabar itu menjelaskan: "Infantino ingin membahas peran sepak bola sebagai alat soft power Amerika bersama Menteri Rubio, tetapi tujuan sebenarnya tidak lebih dari melindungi jabatannya." Sementara itu, belum ada tanggapan apa pun dari "FIFA" maupun Kementerian Luar Negeri AS hingga saat ini atas permintaan surat kabar tersebut.

Upaya gagal menjangkau Trump

Sumber-sumber menyebutkan bahwa Infantino (56 tahun) telah berulang kali mencoba menghubungi Presiden Trump sejak Jumat lalu, namun tidak berhasil. Upaya ini muncul setelah runtuhnya rencananya yang kontroversial untuk menjual sebagian aset komersial olahraga tersebut kepada investor dari sektor swasta.

"Washington Post" sebelumnya memberitakan secara eksklusif rincian rencana Infantino untuk memisahkan hak siar, sponsor, lisensi, dan penjualan tiket ke dalam sebuah perusahaan afiliasi baru bernama "FIFA Forward Enterprise".

Perusahaan "Thrive Capital", yang dimiliki oleh Josh Kushner, saudara dari Jared Kushner menantu Trump, semula direncanakan mengakuisisi 20% proyek tersebut dengan nilai lebih dari 4 miliar dolar.

Pemberontakan internal dan kemarahan global

Rencana yang pertama kali diungkap oleh surat kabar Inggris "The Times" itu memicu gelombang kemarahan luas di kalangan sepak bola dunia. Sejumlah pejabat menegaskan bahwa mereka mengetahuinya hanya melalui media.

Di dalam tubuh "FIFA" sendiri, pemberontakan terbuka pecah terhadap kepemimpinan Infantino. Salah satu pejabat federasi mengatakan kepada surat kabar itu bahwa ada gerakan untuk menggulingkannya yang diberi nama "proyek melenyapkan sang monster".

Di sisi lain, Kevin Lamour, Chief Operating Officer "FIFA", menyatakan kepada kantor berita "Associated Press" pada Jumat bahwa ia merasa "ditipu" oleh tindakan Infantino, sembari menegaskan bahwa ia tidak mengetahui adanya negosiasi rahasia tersebut.

Ancaman memboikot Piala Dunia 2030

Krisis kian meningkat setelah Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA" secara bulat memberikan suara pada 30 Juli lalu untuk memboikot seluruh kompetisi "FIFA", termasuk Piala Dunia 2030 yang dijadwalkan digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko.

Keputusan ini membuka pintu bagi skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pemboikotan oleh dua negara tuan rumah turnamen, dengan kemungkinan absennya bintang-bintang terkemuka seperti pemain Prancis Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, dan pemain Spanyol Lamine Yamal, talenta Barcelona.