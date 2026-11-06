Hans Flick, pelatih Barcelona, menerima kabar positif terkait kemungkinan kembalinya jasa Eric Garcia dan Andreas Christensen, menjelang laga yang dinanti kontra Atletico Madrid, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu, di tengah banyaknya absen yang dialami tim akibat cedera.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Eric Garcia dan Andreas Christensen hari Jumat ini mengikuti sebagian dari latihan bersama tim, hal yang membuka peluang bagi keduanya untuk mendapatkan izin medis pada hari Minggu, dan masuk ke dalam daftar tim untuk pertandingan, apabila tidak terjadi kemunduran apa pun, meski sulit bagi keduanya untuk tampil dalam susunan pemain inti.

Kabar ini datang sebagai dorongan kuat bagi Flick, terutama di tengah kekurangan yang dialami tim di lini pertahanan selama beberapa pekan terakhir, akibat banyaknya cedera.

Eric Garcia memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi membantu tim, setelah pulih dari cedera pada otot rektus femoris yang menjauhkannya dari lapangan hanya selama 3 pekan, sementara Christensen absen selama satu setengah bulan, akibat cedera pada otot adduktor.

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Sebaliknya, Jules Kounde belum akan tersedia hingga saat ini, akibat masih mengalami masalah pada pergelangan kaki kirinya. Perlu dicatat bahwa perkiraan awal mengindikasikan absennya selama satu pekan, dengan tidak menutup kemungkinan ia bisa tampil di laga El Clasico, namun ia nyatanya telah absen selama 3 pekan hingga sekarang.

Berdasarkan hal tersebut, Flick, setidaknya pada awalnya, akan terpaksa mengandalkan lini belakang darurat yang sama yang dipakai tim dalam pertandingan-pertandingannya selama beberapa pekan terakhir, dengan kehadiran Brian Farinas di posisi bek kanan, Pau Cubarsi dan Gerard Martin di jantung pertahanan, serta Joao Cancelo di posisi bek kiri.

Flick akan menyimpan opsi Eric Garcia dan Christensen di bangku cadangan untuk berjaga-jaga menggunakan keduanya menghadapi Atletico Madrid, dalam laga yang akan mempertaruhkan puncak klasemen Liga Spanyol.