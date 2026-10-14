Tidak ada satu pun wasit Spanyol yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan sebagai wasit utama di tiga kompetisi Eropa pekan ini: Liga Champions, Liga Europa, dan Liga Conference Eropa.

Jumlah pertandingan pada pekan ini mencapai 54 laga. Kehadiran Spanyol pekan ini hanya terbatas pada teknologi video, di mana Cesar Soto Grado akan mengemban tugas sebagai wasit video pada pertandingan Feyenoord vs Como, dibantu Carlos del Cerro Grande, sementara pertandingan tersebut dipimpin wasit Lithuania Donatas Rumsas, menurut surat kabar "OK Diario" Spanyol.

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Spanyol memiliki 3 wasit di kategori elite UEFA yang memenuhi syarat memimpin pertandingan Liga Champions, yaitu: Jesus Gil Manzano, Jose Maria Sanchez Martinez, dan Alejandro Hernandez Hernandez. Tidak satu pun dari mereka ditunjuk pada 18 pertandingan turnamen tersebut pekan ini.

Javier Alberola Rojas, yang masuk kategori pertama di UEFA dan memungkinkannya memimpin pertandingan Liga Europa serta Liga Conference, juga tidak hadir.

"OK Diario" mengaitkan ketiadaan tersebut dengan "menurunnya level perwasitan di Spanyol", dengan menilai bahwa kontroversi yang mencuat belakangan ini di LaLiga, termasuk apa yang terjadi di derby Madrid dan kartu merah Vinicius Junior saat melawan Villarreal, menjadi penyebab keputusan ini. Namun UEFA tidak mengeluarkan pernyataan apa pun mengenai hal tersebut.

Ini bukan kali pertama wasit-wasit Spanyol tidak dipercaya memimpin pertandingan Eropa. Pada Januari 2026, tidak ada wasit Spanyol yang ditunjuk pada matchday kedua dari akhir fase liga di Liga Champions dan Liga Europa.

Setelah itu, UEFA kembali menunjuk Gil Manzano, Sanchez Martinez, dan Hernandez Hernandez untuk memimpin 3 pertandingan pada matchday terakhir, yaitu: Eintracht Frankfurt vs Tottenham, Monaco vs Juventus, serta Manchester City vs Galatasaray, menurut situs resmi Federasi Sepak Bola Spanyol.



