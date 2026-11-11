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Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengakhiri polemik mengenai nasib pertandingan yang ditunda antara Al Nassr Saudi dan Al Wasl Uni Emirat Arab, dalam lanjutan laga pekan ketiga fase liga turnamen Liga Champions Elite Asia, setelah secara resmi mengumumkan penetapan jadwal baru untuk penyelenggaraannya.

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Konfederasi sepakbola Asia menetapkan Minggu 27 Desember mendatang sebagai jadwal penyelenggaraan pertandingan di Stadion "Al-Awwal Park" di Riyadh, dengan kick-off pukul tujuh malam, setelah sebelumnya kedua tim dijadwalkan bertemu pada Senin 26 Oktober lalu, sesuai dengan yang dipublikasikan surat kabar Arriyadiyah pada siang hari ini, Rabu.

Keputusan penundaan sebelumnya muncul setelah rombongan Al-Wasl asal Uni Emirat Arab tidak dapat terbang ke Riyadh untuk menjalani pertandingan pada jadwal aslinya, di tengah laporan yang membahas kesulitan terkait pengaturan perjalanan tim ke Kerajaan. Keputusan tersebut memicu reaksi geram di kalangan olahraga Saudi, terutama karena pertandingan dijadwalkan di kandang Al-Nassr, yang tengah bersiap menjamu lawannya sambil menegaskan tidak adanya kendala apa pun, menurut para pejabatnya.

Saat itu, Federasi Sepakbola Saudi mengeluarkan pernyataan menyusul keputusan penundaan, di mana federasi menegaskan bahwa seluruh kondisi dan pengaturan telah disiapkan untuk menyambut rombongan Al-Wasl secara normal, sebagai isyarat atas kesiapan pihak Saudi untuk menjadi tuan rumah pertandingan, serta tidak adanya hal yang menghalangi kedatangan tim Uni Emirat Arab dan terlaksananya laga pada jadwal yang telah ditentukan.

Setelah itu, Al-Nassr memulai langkah-langkah resminya untuk menindaklanjuti seluk-beluk penundaan, di mana surat kabar Saudi "Arriyadiyah" sebelumnya mengungkap bahwa klub mengirimkan surat kepada Konfederasi Sepakbola Asia, yang di dalamnya menuntut penjelasan atas alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan tidak terselenggaranya pertandingan pada jadwalnya, disertai penyerahan dokumen yang mendukung posisinya terkait pengaturan untuk menyambut rombongan tim Uni Emirat Arab.

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Klub Saudi itu melampirkan dalam suratnya dokumen-dokumen yang membuktikan diperolehnya izin pendaratan dan persetujuan resmi yang diperlukan untuk menyambut pesawat Al-Wasl di Riyadh, dan berkas itu juga mencakup nomor penerbangan pesawat pribadi yang sebelumnya telah dikirim oleh klub Uni Emirat Arab, sebelum ia mengubah keputusannya terkait keberangkatan ke ibu kota Saudi, sesuai dengan yang dilaporkan surat kabar tersebut.

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Langkah Al-Nassr tidak berhenti pada permintaan penjelasan, karena klub menegaskan niatnya untuk melanjutkan seluruh prosedur hukum yang tersedia, guna melindungi hak-haknya dan menuntut poin pertandingan, dengan berkoordinasi bersama Federasi Sepakbola Saudi.

Al-Nassr menempati peringkat ketujuh dalam klasemen grup Barat Liga Champions Elite Asia, dengan koleksi 6 poin, setelah meraih dua kemenangan berbanding satu kekalahan. Sementara Al-Wasl berada di posisi kesebelas dengan 3 poin, setelah menang sekali dan menderita dua kekalahan.

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Laga Desember mendatang mengandung perhitungan kompetitif yang penting, karena Al-Nassr membutuhkan tambahan poin baru yang menopang posisinya dalam jalur lolos, sementara Al-Wasl mencari hasil yang menghidupkan kembali harapannya untuk mencapai babak berikutnya, seiring kian sengitnya persaingan memperebutkan delapan tempat yang dialokasikan untuk klub-klub wilayah Barat di babak gugur. Dan pada saat jadwal pertandingan telah ditentukan, tuntutan Al-Nassr atas poinnya tetap berlaku, sambil menanti akhir dari prosedur yang telah dimulainya di hadapan pihak-pihak terkait.

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