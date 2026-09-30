Usai kekalahan dari Yunani, perdebatan seputar kualitas timnas Jerman kembali mencuat. Sementara Bastian Schweinsteiger baru-baru ini melontarkan kritik keras terhadap tim asuhan pelatih Jurgen Klopp, Lothar Matthaus justru berdiri di kutub yang bertolak belakang dengan pandangan itu.

Jerman mengawali era pelatih baru Jurgen Klopp dengan hasil imbang 1-1 melawan Belanda, lalu kalah 1-0 dari Yunani, dalam fase grup turnamen UEFA Nations League.

Matthaus berkata dalam wawancara dengan surat kabar Bild: "Timnas kita tidak biasa-biasa saja. Kita punya cukup banyak pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan dan yang pekan demi pekan membuktikan di klub-klub besar seperti Bayern Munich, Barcelona, dan Arsenal bahwa mereka memiliki kualitas tinggi."

Forum Kooora









Berbeda dengan apa yang dikatakan Schweinsteiger, Matthaus menilai bahwa masalah utama tidak terletak pada kualitas tim, sebab ia berkata: "Para pemain timnas tidak mengalami masalah dalam hal kualitas, melainkan dalam mentalitas. Jerman perlu mengembalikan ketangguhan dan mentalitas juara yang dulu menakuti semua orang di masa lalu."

Peraih Piala Dunia 1990 itu menaruh harapan besar pada pelatih baru Jurgen Klopp, dengan berkata: "Jika ada orang yang mampu menanamkan semangat ini ke dalam tim ini, orang itu adalah dia (Klopp)."

Analisis Schweinsteiger usai kekalahan 0-1 dari Yunani sebelumnya telah memantik perdebatan ini, di mana peraih Piala Dunia 2014 itu berkata, melalui kanal ARD, tempatnya kini bekerja sebagai analis: "Kita bukan lagi tim papan atas. Kita telah mencapai level yang biasa-biasa saja. Kita tidak lagi memiliki pemain-pemain yang mampu membuat perbedaan."

Baca juga: "Peradilan Abad Ini", surat kabar dunia bereaksi atas skandal Manchester City

Matthaus melihat persoalan ini dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, dan menjadikan sejumlah pemain timnas Jerman saat ini sebagai bukti.

Terkait hal itu ia menegaskan: "Kai Havertz tidak bermain sebagai penyerang untuk klub Arsenal, juara Liga Inggris dan runner-up Liga Champions Eropa, secara percuma. Karim Adeyemi tengah berada di puncak performanya bersama klub Barcelona."

Ia menambahkan: "Duet serang Jamal Musiala dan Florian Wirtz juga memiliki kualitas luar biasa, dan dengan kehadiran Joshua Kimmich, kita punya seorang kapten sejati."

Matthaus juga memuji lini pertahanan, khususnya Nico Schlotterbeck dan Jonathan Tah.

Ia turut memuji Yann Aurel Bisseck, yang telah mengukuhkan posisinya di Inter Milan, dan berkata tentangnya: "Rekan lama saya, Giuseppe Bergomi (mantan bintang Inter), memujinya, dengan mengatakan bahwa ia benar-benar pemain kelas dunia. Ketika seorang ahli sepertinya mengatakan hal itu kepada saya, saya percaya." Bild menutup: "Meski penilaian mereka terhadap tim saat ini berbeda, Schweinsteiger dan Matthaus sepakat pada satu hal: keduanya menganggap Jurgen Klopp adalah pilihan yang tepat untuk memimpin timnas Jerman kembali meraih kesuksesan."