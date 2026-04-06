Apakah kita akan menyaksikan keputusan yang mengubah keadaan?.. Pesan penting dari Pengadilan Olahraga untuk Maroko dan Senegal

Perselisihan hukum seputar identitas juara Piala Afrika 2025 telah memasuki babak akhir dan penentu.

Setelah berminggu-minggu menanti, Federasi Sepak Bola Senegal secara resmi menerima keputusan beralasan dari Komite Banding Konfederasi Afrika (CAF), dokumen "kunci" yang memungkinkan pihak Senegal untuk memulai proses hukum di Pengadilan Olahraga Internasional (TAS) di Lausanne.

Kasus ini berpusat pada keputusan CAF yang memberikan kemenangan (3-0) secara teknis kepada Maroko, menyusul insiden pada pertandingan final yang diwarnai ketegangan suporter dan penarikan diri tim Senegal dari lapangan.

Komite tersebut mengukuhkan keputusan kemenangan teknis Maroko, namun menjauhkan diri dari keputusan terkait "aspek perayaan" (medali, piala, dan hadiah uang), dengan alasan hal tersebut di luar kewenangan hukumnya.

Posisi Dewan Eksekutif Konfederasi Afrika semakin memperkeruh situasi, karena hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai juara turnamen tersebut, dan hanya menyerahkan seluruh kasus ini kepada "keputusan akhir" dari pengadilan internasional.

"Keadilan di atas kecepatan"

Dalam pernyataan yang mencerminkan keseriusan situasi, Matthew Reeb, Direktur Jenderal Pengadilan Olahraga Internasional (TAS), menegaskan bahwa lembaga tersebut sepenuhnya siap menangani sengketa kompleks ini melalui arbiter independen.

Dia menambahkan kepada jaringan "RMC" Prancis: "Kami menyadari antusiasme para penggemar dan keinginan mendesak para tim untuk mengetahui juara akhirnya, dan kami akan memastikan proses berjalan dalam waktu sesingkat mungkin, sambil menjamin hak semua pihak atas persidangan yang adil."

Apa yang kita tunggu sekarang?

Begitu berkas kasus ini diajukan ke CAS, sidang pengadilan akan menjadi babak akhir dari drama ini; di mana keputusannya akan "final dan tidak dapat diajukan banding".

Keputusannya bisa jadi mengukuhkan gelar juara Maroko, atau menerima banding Senegal yang bisa berujung pada pertandingan ulang atau keputusan yang membalikkan keadaan turnamen secara drastis.