Seperti dilaporkan Telegraph, pemain 15 tahun itu ingin segera meninggalkan Setan Merah. Menurut laporan tersebut, ia bahkan sudah meminta petinggi klub melalui pemberitahuan resmi untuk membatalkan registrasinya - dengan begitu ia akan berstatus tanpa klub. Langkah itu disebut memicu "kejutan" di United dan "nyaris belum pernah terjadi". Latar belakang pasti dari keinginannya untuk pergi tidak diketahui. Namun, United kabarnya masih melihat peluang untuk membujuk Gabriel agar berubah pikiran.

Menurut The Athletic, Real Madrid sementara itu sudah mulai mengupayakan perekrutannya. Namun, Bayern Munich, Barcelona, dan Paris Saint-Germain juga disebut tertarik. Di masa lalu, rival sekota United, City, juga berusaha keras merekrut Gabriel.

Gabriel bermain untuk United sejak usia 11 tahun dan berkat penampilan luar biasa di level akademi, ia mendapat julukan "Kid Messi". Pada usia 14 tahun, ia sudah bermain di tim U-18. Musim lalu, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Premier League U-18 setelah mencetak 23 gol dalam 23 penampilan. Pada Agustus, ia untuk pertama kalinya tampil bagi tim senior United dalam sebuah laga uji coba melawan Atletico Madrid dan dengan demikian menjadi debutan termuda dalam sejarah klub.

JJ Gabriel mencetak hat-trick pada debutnya di YL

Pekan lalu, Gabriel mencetak hat-trick pada debutnya di UEFA Youth League melawan Sabah FK (5-0). Sehari setelahnya, menurut Telegraph, ia menghapus seluruh konten yang berkaitan dengan Manchester United dari profil media sosialnya.

Pelatih United Michael Carrick kabarnya berencana memanggilnya ke skuad senior untuk laga Piala Liga melawan Brighton & Hove Albion pada Rabu ini. Pada 6 Oktober, Gabriel merayakan ulang tahunnya yang ke-16, dan sejak saat itu ia bisa tanpa kendala pindah ke klub luar negeri.

Gabriel juga sudah tampil untuk berbagai tim nasional junior Inggris, tetapi ia juga memenuhi syarat untuk membela Irlandia dan Siprus. Ibunya memiliki akar Siprus, sementara ayahnya, Joe O’Cearuill, pernah tampil dalam dua laga internasional untuk tim nasional Irlandia.