Winger asal Pantai Gading, Yan Diomande, bergabung dengan sesi latihan Leipzig di tengah negosiasi yang tengah berlangsung untuk kepindahannya ke Real Madrid.

Sementara transfer tersebut tampak hampir rampung, klub Jerman itu mengejutkan semua orang dengan pesan sambutan yang langsung ditujukan kepada sang pemain di kamp latihan.

Leipzig menyampaikan melalui akun-akun mereka di media sosial: "Selamat datang kembali ke kamp latihan, Yan. Setelah pulih dari infeksi, Yan Diomande kembali ke sesi latihan".

Surat kabar "AS" menyebut bahwa pesan tersebut merupakan pernyataan niat dari klub Jerman itu, yang mengisyaratkan bahwa belum ada kesepakatan tercapai terkait transfer tersebut hingga saat ini.

Dalam beberapa jam terakhir, sudah menjadi anggapan umum bahwa kesepakatan antara Leipzig dan Real Madrid mengenai kepindahan Diomande telah dibatalkan secara final dan bahwa sang pemain bahkan tidak akan bepergian bersama rekan-rekan setimnya saat ini ke fase persiapan.

Meski demikian, ketiadaan kesepakatan final masih memperpanjang durasi negosiasi. Masa depan Diomande pun masih belum jelas, menanti terselesaikannya seluruh persoalan agar Real Madrid dapat mengontrak seorang pemain dengan nilai lebih dari 100 juta euro.







