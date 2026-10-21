Direktur olahraga klub Lyon, Mathieu Louis-Jean, mengungkap kebenaran soal negosiasi dengan pemain Prancis Karim Benzema, mantan bintang Al Hilal Arab Saudi, untuk merekrutnya selama musim panas lalu.

Karim Benzema tidak kehilangan harapan untuk kembali ke akarnya, karena gagasan mengenakan kostum Olympique Lyon masih menghantui penyerang Prancis itu, meski telah berusia 38 tahun dan menjauh dari lapangan tanpa klub, setelah pemutusan kontraknya dengan Al Hilal Arab Saudi.

Karim Djaziri, mantan agen Benzema, mengungkapkan bahwa kembali ke Lyon merupakan keinginan lama bintang Prancis itu, seraya menegaskan bahwa keterikatannya dengan Arab Saudi menghalangi terwujudnya hal itu pada musim panas lalu.

Di sisi lain, direktur olahraga klub Lyon, Mathieu Louis-Jean, menyatakan bahwa kembalinya Karim Benzema sama sekali tidak mungkin terjadi, kendati rumor yang menyebar pada musim panas lalu.

Ia mengatakan menurut situs "tribuna": "Benzema, apakah hal itu sudah dekat? Tidak, hal itu tidak dekat untuk terjadi."

Ia menutup: "Tentu saja, seperti Anda, saya mendengar apa yang dikatakan di media sosial. Saya tahu ada masalah terkait pemutusan kontraknya di Arab Saudi, tetapi tidak, hal itu hanya sekadar keriuhan ketimbang kenyataan. Saya tidak berpikir hal itu mungkin terjadi bagaimanapun juga."

Penyerang Prancis berusia 38 tahun itu kini berstatus pemain bebas, setelah pemutusan kontraknya dengan klub Al Hilal pada akhir bulan Agustus lalu, dan kembalinya ia ke Eropa dianggap sebagai hal yang kecil kemungkinannya karena kesepakatan promosinya dengan Liga Arab Saudi hingga tahun 2030.