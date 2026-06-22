Apakah keputusannya sudah final?.. Pernyataan tegas mengenai kembalinya Mancini ke tim nasional Italia

Giovanni Malagò terpilih hari ini, Senin, sebagai presiden baru Federasi Sepak Bola Italia, menggantikan Gabriele Gravina, yang mengundurkan diri setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 di bawah kepemimpinan pelatih Gennaro Gattuso.

Sepak bola Italia tengah mengalami krisis besar belakangan ini karena tim nasional yang empat kali menjuarai Piala Dunia tersebut gagal lolos ke putaran final Piala Dunia untuk dua edisi berturut-turut, sehingga memaksa dilakukannya perubahan mendesak.

Setelah terpilihnya Malagò, pertanyaan mengenai nama pelatih baru Azzurri menjadi sorotan utama, di mana nama mantan pelatih timnas Roberto Mancini—pemenang Euro 2020—menjadi yang paling sering disebut.

Ketika ditanya mengenai hal ini dalam konferensi pers hari ini, Malagò menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan apa pun, seperti yang dilaporkan oleh situs Football Italia.

Presiden baru Federasi Sepak Bola Italia itu menegaskan: “Saya belum berbicara dengan siapa pun mengenai posisi pelatih tim nasional, dan tidak ada yang bisa memberi tahu Anda hal yang berbeda.”

Ia menambahkan: “Kami akan mulai memikirkan hal itu mulai sekarang. Kami perlu memperhatikan isu-isu kritis lainnya.”

Mancini sebelumnya meninggalkan timnas Italia atas kemauannya sendiri, yang saat itu menimbulkan krisis bagi Federasi Sepak Bola Italia, setelah ia menyepakati kesepakatan untuk melatih timnas Arab Saudi pada Agustus 2023.

Pada Oktober 2024, Mancini dipecat oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi, lalu mengambil alih kepelatihan Al-Sadd Qatar pada November 2025 dengan kontrak selama dua setengah tahun, namun sang pelatih asal Qatar itu mengumumkan kepergiannya pada 13 Juni lalu, sebuah langkah yang memperkuat spekulasi mengenai kembalinya ia ke tim nasional Italia.

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