Al Ahly Mesir mengungkap detail cedera dua pemainnya, yakni pemain asal Maroko Achraf Bencharki dan Karim El Debes.

Dokter tim, dr. Ahmed Gaballah, mengatakan kepada pusat media klubnya: "Cedera Bencharki berupa peradangan pada tendon Achilles, sementara Karim El Debes menderita cedera otot tingkat dua pada otot adduktor kanan."

Ia menambahkan: "Staf teknis lebih memilih memberikan istirahat kepada Bencharki dari latihan bersama tim disertai program pemulihan untuk mempersiapkannya sebelum kembali ke latihan bersama nantinya."

Ia menutup pernyataannya: "El Debes akan menjalani program terapi fisik dan rehabilitasi fisik untuk mempersiapkannya menghadapi periode mendatang."





Al Ahly belum mengumumkan durasi absennya Bencharki dan El Debes, sehingga status keikutsertaan keduanya dalam laga puncak masih belum jelas.

Cedera-cedera ini memicu kekhawatiran di dalam benteng merah, terutama dengan semakin dekatnya laga puncak yang dinanti melawan rival tradisional, Zamalek, yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Oktober mendatang di Stadion Internasional Kairo.

Sebelumnya, Al Ahly menjelaskan bahwa Taher Mohamed Taher secara bertahap kembali mengikuti latihan bersama timnya.

Taher Mohamed sempat mengalami cedera dalam pertandingan Al Ahly melawan Abou Qir for Fertilizers yang berlangsung dalam ajang Liga Mesir.

Taher Mohamed menderita cedera berupa memar parah dan cedera pada ligamen siku kiri.

Ia dijadwalkan menjalani dua laga persahabatan melawan Al Ittihad Misrata Libya dan Misr Lel Makkasa, yakni sebelum pertandingan melawan Petrojet Assiut pada laga pembuka babak grup turnamen Piala Ibu Kota Mesir.