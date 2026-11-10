Seorang mantan pejabat klub Al Nassr Arab Saudi membuat kejutan besar, setelah mengungkap kemungkinan mendatangkan Salem Al Dawsari, kapten Al Hilal, pada bursa transfer musim panas mendatang.

Kontrak Salem Al Dawsari dengan Al Hilal akan berakhir pada penghujung musim ini, sehingga memungkinkannya menandatangani kontrak dengan klub mana pun pada Januari mendatang, dan pindah ke klub tersebut secara gratis pada musim panas berikutnya.

Saud Al Sarami, mantan juru bicara klub Al Nassr, mengatakan dalam pernyataannya kepada program "Malaeb" di saluran "MBC Action": "Kontrak Salem Al Dawsari, Mohammed Kanno, dan Hassan Tambakti dengan Al Hilal berakhir pada penghujung musim ini."

Ia menambahkan: "Mengenai Hassan Tambakti, saya memperkirakan ia akan bertahan bersama Al Hilal, dan klub akan mengumumkan perpanjangan kontraknya kapan saja. Sementara untuk Salem Al Dawsari dan Mohammed Kanno, ucapan terima kasih akan disampaikan kepada mereka setelah musim ini berakhir."

Ia melanjutkan: "Mohammed Kanno mungkin memanfaatkan peluang dan pindah ke Al Qadsiah, sedangkan Salem Al Dawsari bisa jadi pindah ke klub Al Nassr."

Ia menjelaskan: "Saya sudah mengatakan 6 bulan lalu, seandainya (Jorge) Jesus yang menangani Al Nassr pada tahun-tahun mendatang, ia pasti akan meminta untuk mendatangkan Salem Al Dawsari. Tetapi setelah kepergiannya, tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi."

Ia mengakhiri: "Anda bisa bertanya kepada Saleh Al Mutlaq, karena ia adalah penanggung jawab kelompok usia di klub Al Nassr, dan Salem Al Dawsari pernah berlatih bersamanya. Saya tahu bahwa ayahnya seorang pendukung Al Nassr, jadi saya tidak menutup kemungkinan ia akan bergabung dengan Al Nassr."

Perlu diingat bahwa Salem Al Dawsari adalah kapten utama di skuad Al Hilal, di mana ia bermain untuk tim utama sejak pertama kali dipromosikan pada 2011, dan telah berkontribusi dalam meraih banyak gelar, yang paling menonjol adalah Liga Champions Asia sebanyak dua kali, serta Liga Roshn sebanyak 6 kali.