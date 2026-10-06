Bintang Milan asal Prancis, Adrien Rabiot, membuat jengkel staf kepelatihan timnas negaranya yang dipimpin Zinedine Zidane, setelah masuk sebagai pengganti Eduardo Camavinga di penghujung laga melawan Belgia pada Senin kemarin.

Adrien Rabiot (31 tahun), salah satu pemain paling menonjol di timnas Prancis di bawah kepemimpinan Didier Deschamps, bergabung dengan skuad Les Bleus pada periode jeda internasional pertama Zinedine Zidane.

Gelandang ini bermain sebagai starter melawan Turki (1-0) dan Italia (1-1), tetapi tetap di bangku cadangan saat menghadapi Belgia (1-0), dan pada Senin kemarin, ia masuk sebagai pengganti di menit-menit akhir melawan Belgia (4-1), menggantikan Eduardo Camavinga pada menit ke-88.

Menurut Jean-Louis Tourre, komentator di saluran RMC, momen-momen sebelum ia masuk ke lapangan menimbulkan sedikit ketegangan di dalam staf teknis timnas Prancis.

Ia menjelaskan dalam program "After Foot" di radio "RMC": "Pemanasannya sangat lambat, bahkan ia belum mengenakan sepatu olahraganya, hal yang membuat staf teknis timnas Prancis heran karena mereka tidak memahami penyebab lambatnya pemanasan tersebut."

Pemain Milan itu memasuki lapangan beberapa saat sebelum Michael Olise mencetak gol ketiga Prancis, lalu memainkan peran sentral dalam membangun serangan yang berujung pada gol terakhir, saat ia mengoper bola kepada Rayan Cherki di sisi kanan lini tengah sebelum maju ke depan untuk menciptakan ruang baginya. Setelah itu, mantan pemain Lyon tersebut melepaskan umpan silang yang indah kepada Désiré Doué, yang kemudian meneruskannya kepada Olise, yang mencetak gol keduanya (4-1, menit ke-91).

Saat peluit panjang berbunyi, Adrien Rabiot adalah pemain pertama yang disambut Zinedine Zidane di garis pinggir lapangan, tetapi penampilan singkat mantan pemain Paris Saint-Germain dan Marseille itu tidak meyakinkan Daniel Riolo, komentator dalam program "After Foot", yang menilai bahwa runner-up Piala Dunia 2022 ini sudah tak lagi punya tempat di timnas Prancis. Ia menyatakan: "Kita harus menutup lembaran Rabiot, menempatkan Da Cunha di posisi gelandang tengah, dan Camavinga di tim ini."

Jurnalis itu sebelumnya memang telah mengkritik Rabiot usai hasil imbang 1-1 melawan Italia pada hari Jumat, dengan mengatakan: "Di lini tengah, saya tidak melihat apa yang bisa ia berikan untuk tim. Saya menginginkan pemain yang lebih dinamis, lebih mampu mengubah tempo permainan; saya lebih memilih Camavinga dan Manu Koné."







