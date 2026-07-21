Apakah karena Max Eberl terlalu keras kepala? FC Bayern München mungkin telah mengambil risiko yang terlalu besar terkait pemain yang akan dijual

Sebagaimana dilaporkan oleh Bild, klub tempat pemain timnas Portugal tersebut dipinjamkan pada musim lalu, Tottenham Hotspur, sebenarnya berniat untuk mengikat pemain berusia 31 tahun itu dengan kontrak permanen setelah musim panas ini.

Namun, bagi klub asal London tersebut, opsi pembelian sebesar 30 juta euro yang telah disepakati sebelumnya dengan Bayern dianggap terlalu tinggi. Alih-alih memulai pembicaraan dan menegosiasikan jumlah yang sedikit lebih rendah, FCB yang dipimpin oleh Direktur Olahraga Max Eberl tampaknya bersikukuh dan tetap mempertahankan tuntutannya.

Tampaknya, klub juara terbanyak di Jerman itu berspekulasi bahwa klub lain akan mengalah dan membayar 30 juta euro untuk Palhinha.

Sekitar dua bulan setelah musim lalu secara resmi berakhir, belum ada tanda-tanda terobosan dalam kasus ini. Meskipun dikabarkan ada beberapa klub yang tertarik, mereka semua menganggap biaya transfer yang diminta oleh pihak Munich terlalu tinggi.

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Akankah Aston Villa merebut Joao Palhinha dari FC Bayern?

Saat ini, Aston Villa dan Benfica Lisbon dianggap sebagai calon pembeli paling mungkin untuk gelandang tengah tersebut. Klub yang menempati peringkat keempat pada musim Premier League lalu itu memandang pemain asal Portugal itu sebagai opsi yang serius, demikian ditulis pakar transfer Fabrizio Romano baru-baru ini. Namun, upaya pendekatan tersebut belum konkret hingga saat ini; belum ada tawaran maupun pembicaraan dengan FCB yang terjadi sejauh ini.

Situasinya serupa di Benfica, menurut laporan A Bola. Pembicaraan konkret dengan pihak Munich tampaknya juga belum terjadi di sana. Juara terbanyak Jerman tersebut dilaporkan telah menurunkan tuntutan biaya transfernya menjadi 20 hingga 25 juta euro.

Jumlah yang pada akhirnya mungkin juga akan diterima oleh Spurs. Terutama Pelatih Roberto De Zerbi yang dikabarkan sangat berupaya untuk mendatangkan Palhinha, namun klub asal London tersebut kini telah memperkuat skuadnya dengan pemain lain.

Dengan nilai lebih dari 200 juta euro, Sandro Tonali dari Newcastle United dan Mateus Fernandes dari West Ham United telah didatangkan untuk mengisi posisi gelandang tengah – dengan demikian, transfer Palhinha pun secara definitif tidak akan terwujud.

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Joao Palhinha Hadir Saat FC Bayern Memulai Latihan

Palhinha pindah dari FC Fulham ke FC Bayern pada tahun 2024 dengan biaya 51 juta euro, namun ia tak pernah berhasil menembus tim inti di sana. Setelah hanya tampil dalam 25 pertandingan resmi, klub asal Munich itu meminjamkannya ke Tottenham setahun kemudian, di mana ia menjadi salah satu dari sedikit titik terang di tengah musim yang secara keseluruhan kurang memuaskan bagi Spurs.

Hampir bisa dipastikan bahwa pemain berusia 31 tahun ini tidak memiliki masa depan di Munich. Namun, pada hari Senin, ia tetap kembali ke Säbener Straße untuk mengikuti dimulainya sesi latihan FCB dan bahkan mengunggah foto dirinya mengenakan seragam Bayern di akun Instagram-nya.