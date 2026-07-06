Apakah Kane menghubungi Trump?.. Thomas Tuchel melontarkan kritik tajam terhadap "FIFA"

Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, memicu krisis baru di Piala Dunia 2026 setelah mengkritik keputusan FIFA yang membatalkan kartu merah yang dijatuhkan kepada penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, sambil bertanya dengan nada sinis: "Apakah Harry Kane harus bertanya kepada Donald Trump?"

Balogun sebelumnya menerima kartu merah saat melawan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar, dan seharusnya absen dalam pertandingan melawan Belgia di babak 16 besar. Namun, FIFA menangguhkan skorsing tersebut selama satu tahun berdasarkan Pasal 27, sehingga ia diizinkan untuk bermain.

Keputusan tersebut memicu kemarahan kubu Inggris, terutama setelah laporan media Inggris menyebutkan bahwa pencabutan sanksi tersebut terjadi setelah adanya panggilan telepon dari Presiden AS Donald Trump.

Tuchel mengatakan dalam konferensi pers setelah kemenangan Inggris 3-2 atas Meksiko: “Ini membingungkan bagi saya. Siapa yang membatalkan keputusan itu, kapan, dan atas dasar apa? Kami menginginkan standar yang seragam.”

Pelatih asal Jerman itu menambahkan: “Itu bukan kartu merah. Teknologi video telah digunakan. Keputusan sudah diambil. Mengapa sekarang dibatalkan?”

Dia melanjutkan dengan nada sarkastis: “Apakah kartu kuning yang diterima Michael Oliseh—yang sebenarnya tidak pantas dia dapatkan—akan dicabut? Apakah kami harus mengajukan banding atas pengusiran Jarell Quansah? Apakah Harry Kane harus meminta bantuan Presiden Trump? Mungkin saja!”

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Belgia menyatakan “keterkejutannya” atas keputusan FIFA. Dalam pernyataannya, federasi tersebut menegaskan bahwa mereka “sedang mempertimbangkan semua opsi yang tersedia” untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut sebelum menghadapi Amerika Serikat.

Timnas Amerika Serikat dan Belgia dijadwalkan bertanding pada Senin malam di Seattle, di tengah kontroversi luas mengenai keadilan keputusan tersebut dan dampaknya terhadap turnamen.