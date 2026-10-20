Atmosfer El Clasico yang dinanti antara Barcelona dan Real Madrid mulai memanas lebih awal, setelah kamera program "El Dia Despues" di jaringan "Movistar Plus+" merekam percakapan tak terduga antara Kylian Mbappe dan Chendo, delegasi tim Los Blancos, pada menit-menit terakhir pertandingan melawan Sevilla di Liga Spanyol.

Momen yang Menarik Perhatian Jelang El Clasico

Momen ini terjadi setelah Real Madrid menarik keluar penyerang Prancisnya, yang mencetak dua gol dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 4-1 di Stadion Santiago Bernabeu. Setelah itu, sebagian suporter mulai menyanyikan salah satu nyanyian khas yang ditujukan untuk Barcelona: "Dia orang Polandia yang tidak bisa menggiring bola!".

Chendo menoleh ke arah Mbappe dan menanyakan apakah ia tahu arti kata "Polandia", dan sang penyerang Prancis, yang tampak terkejut dengan pertanyaan itu, menjawab: "Lagu-lagu itu?".

Delegasi Real Madrid itu melanjutkan pembicaraan dengan Mbappe, tetapi ia menutup mulutnya dengan tangan agar kamera tidak menangkap kata-katanya, sebelum percakapan itu berakhir dengan tawa kedua belah pihak.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Latar Belakang Nyanyian

Sebutan "Polandia" digunakan di sebagian kalangan rivalitas sepak bola Spanyol untuk merujuk pada orang-orang Catalunya, dalam konteks sinis atau negatif.

Momen tersebut kembali menyorot nyanyian ini, terutama dengan semakin dekatnya pertandingan yang dinanti antara kedua rival.

Insiden ini terjadi beberapa hari sebelum El Clasico pertama musim ini. Barcelona akan menjamu rivalnya, Real Madrid, pada Minggu mendatang di Stadion "Spotify Camp Nou", dalam sebuah duel yang diperkirakan akan menambah panas persaingan antara kedua tim.