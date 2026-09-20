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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

"Apakah kamu akan tetap kalem, wahai Mourinho?": Abou Treika menuntutnya meledak setelah bencana wasit

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
A. Aboutrika
Spanyol
Portugal
Mesir
Aljazair
Yordania

Dari hukum hingga membantu seorang teman!

Mohamed Aboutrika, bintang Al Ahly dan mantan pemain timnas Mesir, melayangkan pesan keras kepada pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, juru taktik Real Madrid, usai kekalahan timnya dari Atletico Madrid dengan skor (2-1), pada Minggu malam ini, dalam laga pekan ketujuh Liga Spanyol.

Dalam analisisnya atas pertandingan tersebut melalui jaringan saluran "beIN Sports", Aboutrika mengkritik keputusan-keputusan wasit yang mewarnai derby Madrid, dengan menilai bahwa Real Madrid mengalami penerapan aturan yang tidak merata sepanjang kedua babak pertandingan.

Bintang Al Ahly dan mantan pemain timnas Mesir itu berkata: "Wajar jika tim yang bermain 12 lawan 10 adalah tim yang menang, dan tim yang berpihak pada wasit yang menang. Wasit di babak pertama menolak menerapkan aturan yang menguntungkan Real Madrid, dan di babak kedua ia menerapkan aturan yang merugikan mereka."

Ia menambahkan: "Apakah kamu masih akan tetap kalem, Mourinho? Saatnya meledak telah tiba, dan aku ingin menyaksikanmu di konferensi pers. Buruknya sebuah tim secara teknis tidak berarti ia harus diperlakukan tidak adil. Kartu merah itu benar dan sesuai aturan, tapi ke mana aturan itu di babak pertama? Faktanya ini adalah kemenangan dengan bantuan seorang teman."

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Derby Madrid diwarnai kontroversi wasit yang luas, setelah Real Madrid memprotes tidak dikeluarkannya kartu merah dalam lebih dari satu insiden pada babak pertama, yang paling mencolok adalah tekel Cuti Romero terhadap Jude Bellingham, di samping tekel Kang-in Lee terhadap Federico Valverde.

Saluran Real Madrid menilai kedua pemain itu layak diusir, yang akan memaksa Atletico Madrid menyelesaikan pertandingan dengan sembilan pemain, sebelum akhirnya kartu merah dikeluarkan untuk Dean Huijsen, bek Real Madrid, pada babak kedua usai intervensi teknologi asisten wasit video "VAR".

Derby itu berakhir dengan kemenangan Atletico Madrid dengan skor (2-1), dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi besar seputar keputusan-keputusan wasit, bersamaan dengan kritik Aboutrika terhadap Mourinho dan caranya menyikapi jalannya pertandingan.

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