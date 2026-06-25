Apakah kamu akan ikut serta dalam Piala Dunia 2030? Jawaban mengejutkan dari Messi

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, menolak mengesampingkan kemungkinan untuk tampil di Piala Dunia 2030, meskipun usianya kini telah menginjak 39 tahun—yang berarti ia akan berusia 43 tahun pada edisi turnamen berikutnya.

Banyak yang mengira bahwa gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar akan menjadi penutup kariernya di panggung dunia, terutama karena ia mengangkat trofi tersebut saat berusia 35 tahun. Namun, kapten Argentina ini terus menantang ekspektasi dan tampil menonjol di Piala Dunia 2026.

Messi terus menulis bab-bab baru dalam legenda sepak bolanya selama Piala Dunia yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana ia mencetak 5 gol dalam dua pertandingan pertama melawan Aljazair dan Austria, sehingga membawa tim Tango lolos ke babak kedua bahkan sebelum menghadapi Yordania di pertandingan terakhir.

“La Pulga” memimpin daftar pencetak gol terbanyak edisi saat ini, sekaligus menduduki puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen dengan 18 gol.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan tampil di Piala Dunia 2030, yang rencananya akan digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko, ia menolak menutup pintu sepenuhnya, dan mengatakan seperti yang dilansir surat kabar Inggris “Daily Mail”, “Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi.”

Meskipun beberapa hari sebelumnya ia telah menegaskan bahwa ia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam edisi mendatang, jawabannya kali ini terdengar kurang tegas.

Pernyataan ini menjadi indikasi baru bahwa bintang Argentina tersebut belum menutup pintu sepenuhnya terhadap kemungkinan mengikuti Piala Dunia ketujuh dalam kariernya, terutama karena ia sebelumnya pernah meragukan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam Copa América 2024 maupun Piala Dunia 2026 akibat kondisi fisiknya, sebelum akhirnya berhasil tampil dan bersinar kembali.

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Patung raksasa di Patagonia

Di Argentina, Messi mendapat penghormatan istimewa melalui peresmian patung raksasa setinggi sekitar 26 meter (85 kaki) di kota Cutral Co, wilayah Patagonia.

Pengerjaan patung tersebut memakan waktu 18 bulan, dan dikerjakan oleh pematung asal Argentina, Aldo Perroisa, yang menjelaskan bahwa proyek ini merupakan penghormatan kepada sosok yang ia anggap sebagai “duta besar Argentina” di seluruh dunia.

Patung tersebut menggambarkan momen terkenal ketika Messi berlutut di lapangan Losel selama final Piala Dunia 2022, setelah tendangan penalti penentu yang membawa Argentina meraih gelar juara atas Prancis. Patung tersebut juga memperlihatkan Messi sedang memegang jersey timnas negaranya dan menunjuk ke langit, sebuah gestur khasnya untuk menghormati almarhum neneknya.

Penghargaan ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-39 Messi, di mana rekan-rekan setimnya di timnas Argentina mengejutkannya dengan hadiah-hadiah istimewa di dalam kamp tim, dalam suasana meriah yang tersebar luas di media sosial.