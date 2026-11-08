Jimmy O'Hara, mantan bintang Tottenham, melancarkan kritik tajam terhadap Omar Marmoush dan Dominic Solanke, setelah keduanya terus kesulitan di depan gawang, dalam kekalahan tanpa balas dengan skor 1-0 dari Leeds United.

Marmoush hanya bertahan di lapangan selama 65 menit menghadapi Leeds, sebelum Kulusevski masuk menggantikannya, sementara Solanke mengawali laga di bangku cadangan, lalu masuk sebagai pemain pengganti, tanpa memberikan tambahan yang berarti.

O'Hara, yang memberikan komentar atas kekalahan tersebut dalam program Jim Day Von In, sama sekali tidak puas dengan apa yang ia saksikan.

Jaringan talkSPORT menyiarkan pernyataan O'Hara, di mana ia berkata, "Solanke sama sekali tidak hadir ketika ia masuk sebagai pemain pengganti."

Ia menambahkan, "Omar Marmoush saat ini sudah sampai ke level pemain penipu. Saya tidak tahu apa yang ia lakukan."

Ia melanjutkan, "Apakah kita mendatangkannya dari Manchester City? Atau kita mendatangkan saudara kembarnya? Saya tidak tahu siapa pria ini, karena ia sangat buruk dari segala ukuran."

Ia melanjutkan, "Kalian punya pemain seperti Mohammed Kudus, yang ingin mengirimkan bola ke kotak penalti dan menempatkannya di posisi-posisi yang bagus. Sekarang kita menjadi ragu untuk mengirim bola ke kotak penalti, karena para penyerang tidak akan mampu mencetak gol."

Marmoush bergabung dengan Tottenham, didatangkan dari Manchester City pada bursa transfer musim panas 2026, dengan status pinjaman pada awalnya.

Meski demikian, status pinjaman tersebut akan berubah menjadi transfer permanen pada musim panas mendatang, dengan nilai 50 juta pound sterling sebagai nilai dasar, ditambah 10 juta sebagai variabel dan bonus.

Pemain internasional Mesir, yang telah tampil sebagai starter dalam 9 pertandingan Liga Inggris musim ini di bawah asuhan Roberto De Zerbi, hanya mencetak satu gol di seluruh ajang sepanjang musim ini.

Hal yang mengkhawatirkan adalah puasa gol Marmoush saat menghadapi Leeds berarti ia masih tak mampu menggetarkan jala dalam pertandingan tandang mana pun di Liga Inggris Premier, sejak bergabung dengan Manchester City dari Eintracht Frankfurt pada Januari 2025.