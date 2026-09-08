Apakah kalian tidak menonton pertandingan atau kalian buta? Mantan bintang Saint-Germain mengkritik pilihan Ballon d'Or

Berlawanan dengan semua prediksi, Desire Doue, bintang Paris Saint-Germain, tidak masuk dalam daftar tiga puluh pemain yang dinominasikan untuk penghargaan Ballon d'Or, sebuah situasi yang memicu kemarahan Jerome Rothen, mantan bintang klub Prancis tersebut.

Ini merupakan salah satu ketidakhadiran mengejutkan dari daftar pendek 30 pemain untuk penghargaan Ballon d'Or. Sebab, sementara Paris Saint-Germain menyertakan sepuluh pemain, nama Desire Doue justru sama sekali tidak ada.

Doue mengakhiri musim lalu di peringkat keempat belas dan memenangkan penghargaan Golden Boy. Mantan pemain Rennes itu mencetak lima gol dalam 13 pertandingan Liga Champions Eropa, tetapi ia tidak mencetak gol sama sekali sejak pertandingan leg kedua babak perempat final.

Jerome Rothen, mantan bintang Saint-Germain dan Monaco, menilai ketidakhadiran pemain internasional Prancis itu (seperti halnya Bradley Barcola), yang juga mencapai semifinal Piala Dunia bersama Prancis, merupakan hal yang tidak masuk akal, seraya menegaskan bahwa pemain berusia 21 tahun tersebut memiliki peluang besar untuk memenangkan penghargaan itu.

Rothen mengatakan, sebagaimana dikutip jaringan "RMC sport": "Entah mereka buta, atau mereka tidak menonton pertandingan. Melihat perjalanan Paris Saint-Germain tahun lalu, seandainya Desire Doue adalah pemain biasa-biasa saja, apakah Anda pikir ia akan bermain di semua pertandingan penting? Luis Enrique pasti akan menyisihkannya, terutama dengan semakin ketatnya persaingan."

Ia menambahkan: "Doue selalu bermain di pertandingan-pertandingan penting. Lihat penampilannya hingga final Liga Champions Eropa; sering kali dialah yang membuat perbedaan. Di semifinal dan final, ia termasuk salah satu pemain terbaik."

Ia melanjutkan: "Masuk akalkah menyisihkannya dari daftar tiga puluh pemain dan menambahkan pemain lain? Kadang ia melakukan aksi-aksi yang tidak perlu. Mengapa ia melakukan itu? Ketika seseorang merasa superior, ia mungkin ingin pamer. Ia mungkin mencoba melakukan aksi yang rumit. Ini tidak berarti ia menjadi sombong atau menjadi orang yang buruk."

Ia meneruskan ucapannya: "Melawan Rennes (pada pekan pertama Liga Prancis), Paris Saint-Germain selamat berkat Ferran Torres, tetapi untunglah Desire Doue ada di sana. Ia satu-satunya yang memiliki daya hidup. Mengapa ia menghilang dari daftar?"

Selain Ousmane Dembele, peraih Ballon d'Or musim lalu, sejumlah pemain Paris Saint-Germain lainnya masih bersaing memperebutkan penghargaan tersebut: Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, Joao Neves, dan Willian Pacho.

Spanyol, juara Piala Dunia terakhir di Amerika Serikat, menjadi yang paling banyak terwakili dengan enam pemain, di antaranya Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Rodri, dan Ferran Torres, pemain baru Paris Saint-Germain.

Lionel Messi, peraih Ballon d'Or delapan kali dan runner-up Piala Dunia bersama Argentina, yang beberapa hari lalu mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional, juga masih menjadi kandidat untuk memenangkan penghargaan tersebut untuk kesembilan kalinya.

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