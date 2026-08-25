Dengan senyum lebar dan headphone di telinga untuk mendengarkan penerjemahan, pelatih asal Spanyol Xavi Hernandez tampil di hadapan media di kotamadya "Zeist", Belanda, saat perkenalan resminya sebagai pelatih timnas utama Belanda.

Usai sambutan dari direktur olahraga Nigel de Jong dan mantan bintang Clarence Seedorf, Xavi bertepuk tangan hangat lalu melepas headphone-nya sambil menyampaikan terima kasih kepada Federasi Sepak Bola Belanda, dan menyatakan seperti dikutip surat kabar Belanda "AD": "Saya memiliki keterikatan yang erat dengan negara ini, dan saya merasa hari ini telah melangkah masuk ke universitas sepak bola."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan dalam sambutan pembukaannya: "Saya ingin menciptakan semangat kekeluargaan di sini; kita harus mulai menerapkan dominasi dan menunjukkan gairah. Namun saya di sini untuk menang, dan saya ulangi lagi: saya di sini hanya untuk menang. Saya percaya pada kemampuan para pemain dan saya berterima kasih kepada semua atas kepercayaan ini, dan saya sepenuhnya siap untuk memulai tugas ini, bahkan dalam kesiapan tertinggi."

Xavi melanjutkan pembicaraannya tentang identitas sepak bola Belanda dengan berkata: "Saya orang asing, tetapi saya belajar dari sekolah dan universitas ini ketika masih menjadi pemain, dan kini saya ingin membalas budi. Saya merasakan besarnya tekanan, tetapi saya mencintai tantangan dan saya adalah orang yang mencintai kemenangan."

Xavi menolak membahas kegagalan masa lalu, seperti kegagalan di putaran final Piala Dunia terakhir di Amerika Serikat dan tersingkir dari Maroko di Monterrey, dengan berkata: "Saya menyaksikan banyak pertandingan, tetapi saya tidak suka membicarakan masa lalu. Saya sangat menghormati apa yang telah dipersembahkan Ronald Koeman dan Louis van Gaal, tetapi saya di sini demi masa depan."

Mengenai komunikasinya dengan para pemain timnas, Xavi berkata: "Saya sudah mulai berkomunikasi dengan para pemain, terutama sang kapten Virgil van Dijk, dan juga Frenkie de Jong. Adapun soal mencoret sejumlah pemain berpengalaman, saya belum memutuskan daftar untuk pertandingan internasional, dan itu akan siap dalam beberapa pekan mendatang."

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Mantan bintang asal Spanyol itu menegaskan keinginannya untuk mengembalikan kewibawaan Belanda: "Spanyol memiliki struktur yang luas yang berhasil ditegakkan federasinya sejak bertahun-tahun lalu, dan kami ingin menerapkan itu di sini; keinginan saya adalah agar 18 juta warga Belanda menikmati sepak bola yang akan kami suguhkan."

Mengenai pengaruh legenda Johan Cruyff terhadap dirinya, ia menjelaskan: "Saya terus berkomunikasi dengan Cruyff pada hari-hari terakhirnya. Johan selalu positif bahkan selama masa sakitnya. Saya ingin menanamkan semangat langsung ini dan membantu para pemain saya."

Melihat rencananya dalam memilih daftar pemain, Xavi berkata: "Staf kepelatihan saya memiliki agenda padat untuk memantau pemain sebanyak mungkin dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Nama dan usia sama sekali tidak penting bagi saya, dan pintu terbuka bagi siapa saja yang menampilkan performa terbaik. Kees Smit? Ya, saya mengenalnya dan ia baru saja dievaluasi, dan kami punya tiga pekan untuk memutuskan daftar pemain. Ketika saya berusia tujuh belas tahun, Louis van Gaal memberi saya kepercayaan penuh."

Ia menambahkan: "Sebagai pelatih, saya tidak takut mengandalkan pemain-pemain muda. Budaya sepak bola Belanda menyenangkan, tetapi saya ingin memadukan antara performa dan hasil, karena dominasi dan sepak bola yang menarik mendekatkan Anda pada kemenangan. Mengenai pemanggilan pemain profesional di Liga Arab Saudi, saya katakan: mengapa tidak? Apakah Anda mengikuti liga ini? Liga itu memiliki level yang sangat kuat."

Xavi tidak terganggu oleh laporan yang menyebutkan bahwa Federasi Belanda bernegosiasi dengan Pep Guardiola dan Arne Slot sebelum dirinya, di mana ia berkata sambil tertawa: "Saya datang setelah Guardiola dan Slot? Yang penting saya berada di podium juara! Saya sama sekali tidak peduli apakah saya adalah pilihan ketiga, karena penunjukan ini adalah medali kehormatan di dada saya."

Mengenai ketimpangan yang ada saat ini dalam sepak bola Belanda, ia menjawab: "Ini pertanyaan yang ditujukan kepada Nigel de Jong, tetapi kami bersama-sama berusaha menegakkan filosofi baru. Kami berharap dapat meraih hasil cepat dan menampilkan level yang tinggi, karena Belanda kaya akan pemain berbakat dan kami harus memilih dengan cermat."

Xavi menutup pernyataannya dengan menyinggung tujuan jangka panjang: "Proyek ini berjangka panjang, dan lolosnya kami ke Piala Dunia 2030 di Spanyol memberi saya motivasi berlipat ganda, tetapi fokus langsung kami saat ini tertuju pada UEFA Nations League dan babak kualifikasi menuju Piala Eropa."