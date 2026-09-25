Roma saat itu ingin menyerahkan nomor punggung 10 yang legendaris kepada Dybala, tetapi ikon klub Totti menghentikan langkah itu dari balik layar.

Seperti diceritakan sang juara dunia 2006 dalam bukunya, petinggi klub Giallorossi saat itu secara tidak langsung mendatanginya untuk meminta persetujuannya. Rencana konsorsium pemilik asal Amerika Serikat itu adalah agar Totti secara pribadi menyerahkan nomor yang sarat simbol tersebut kepada rekrutan baru itu dalam sebuah presentasi spektakuler di Colosseo Quadrato.

Menurut pengakuannya sendiri, Totti bereaksi dengan sangat terkejut. Jawabannya adalah: "Apa kalian semua gila?" Mantan kapten itu bukan didorong rasa iri, melainkan karena ia tidak ingin dibebani tanggung jawab atas keputusan yang tidak ia buat sendiri.

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Nomor punggung berapa yang dikenakan Paulo Dybala di Juventus Turin?

Kepada para petinggi klub, ia mempersilakan mereka menyerahkan jersey itu sendiri: "Kalau kalian punya keberanian, berikan saja sendiri kepadanya." Kepada sang pemain, Totti menegaskan apresiasinya: "Saya tidak punya masalah dengan pemain itu. Justru sebaliknya, saya sangat menyukainya, juga sebagai pribadi. Dia orang yang hebat. Tetapi saya menjawab: Jika itu yang ingin kalian lakukan, maka lakukanlah, tanpa menyeret saya ke dalamnya."

Dybala pindah dari Juventus Turin ke ibu kota Italia, tempat ia sebelumnya juga bermain dengan nomor punggung 10. Setelah veto dari legenda klub itu, pemain Argentina tersebut pada akhirnya memilih nomor 21, yang juga sempat ia kenakan pada awal masanya di Turin.

Totti menjelaskan: "Saya tidak ingin tanggung jawab atas pemilihan nomor lain - sebuah keputusan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan saya - dibebankan kepada saya. Nomor 10 di Roma punya bobot dan itu pasti akan memunculkan perbandingan dengan diri saya sendiri." Dari sisi olahraga, sampai hari ini ia masih menilai positif pemain ofensif itu: "Bagi saya, jika Dybala fit, dia bisa menjadi pembeda."

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Francesco Totti tak ingin jersey nomor 10 Roma diberikan kepada pemain asing

Secara umum, Totti menolak gagasan agar nomor punggung lamanya tidak pernah dipakai lagi: "Saya ingin menyatakannya dengan sangat jelas: saya tidak akan pernah memensiunkan nomor punggung 10 di Roma secara permanen. Itu sama saja seperti merampas mimpi indah dari anak-anak. Setiap hari saya berharap muncul Totti yang baru. Seseorang yang lahir di Roma dan tumbuh besar di Roma serta memilih Roma untuk sepanjang hidupnya, untuk selamanya."

Namun, untuk pemain asing ia memandang pemberian nomor itu secara kritis: "Hal yang berbeda jika jersey ini diberikan kepada seseorang yang datang dari belahan dunia lain, hanya bertahan untuk waktu terbatas, lalu pergi lagi. Ini adalah simbol yang terlalu penting dan terlalu bermakna, yang seharusnya hanya dipercayakan kepada seseorang yang berpotensi bermain untuk Roma selama 15 atau 20 tahun."