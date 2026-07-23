Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengakhiri kontroversi yang muncul dalam beberapa jam terakhir terkait Piala Afrika 2027, setelah beredarnya laporan media yang membahas penambahan jumlah tim yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

Konfederasi kontinental itu mengeluarkan klarifikasi melalui akun-akun resminya, yang menyatakan bahwa presidennya, Patrice Motsepe, menegaskan pada konferensi pers yang digelar kemarin, Rabu, bahwa Piala Afrika 2027 akan berlangsung dengan partisipasi 24 tim.

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CAF menegaskan bahwa apa yang diberitakan sejumlah media terkait perubahan jumlah peserta adalah "tidak akurat", seraya menambahkan bahwa turnamen Piala Afrika 2027 akan berlangsung sepanjang bulan Juni dan Juli, sementara babak kualifikasi menuju Piala Afrika akan dimulai pada September dan Oktober 2026.

Klarifikasi tersebut muncul setelah sejumlah laporan media beredar yang menyebutkan bahwa edisi mendatang, yang dijadwalkan berlangsung di Tanzania, Kenya, dan Uganda, akan digelar dengan partisipasi 28 tim.

Turnamen Piala Afrika sebelumnya telah menyaksikan perluasan terbesar dalam sejarahnya, dimulai dari edisi 2019 di Mesir, setelah jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 tim. Sistem inilah yang berlanjut pada edisi 2021, 2023, dan 2025, serta akan tetap diberlakukan pula pada 2027.



