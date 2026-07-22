Presiden Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF), Patrice Motsepe, menanggapi kontroversi yang berkembang seputar penambahan jumlah klub di Liga Champions Afrika mulai musim baru.

Presiden Federasi Sepakbola Mesir, Hany Abou Rida, dalam beberapa hari terakhir telah mengajukan permohonan kepada CAF untuk menambah jumlah klub di Liga Champions Afrika, serta mengamankan 3 tempat bagi klub-klub Mesir alih-alih dua tempat.

Dari Mesir, yang tampil di Liga Champions Afrika pada musim baru ini adalah Zamalek (juara liga) dan Pyramids (peringkat kedua).

Motsepe ditanya dalam konferensi pers yang digelarnya hari Rabu ini mengenai kemungkinan penambahan jumlah klub di Liga Champions Afrika, dan ia menjawab: "Ketika kami menerima permohonan apa pun, kami mengkajinya bersama pihak-pihak tinggi dan spesialis di dalam CAF."

Ia menambahkan: "Keputusan ini telah dipertimbangkan, tetapi jenis keputusan seperti ini harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak tinggi, dan mereka sedang mengkaji berkas ini."