Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Patrice Motsepe, menanggapi kontroversi yang berkembang seputar penambahan jumlah klub di Liga Champions Afrika mulai musim baru.

Presiden Asosiasi Sepak Bola Mesir, Hani Abu Rida, dalam beberapa hari terakhir telah mengajukan permintaan kepada Konfederasi Sepak Bola Afrika untuk menambah jumlah klub di Liga Champions Afrika, serta mengamankan 3 tempat untuk klub-klub Mesir alih-alih dua tempat.

Dari Mesir, yang tampil di Liga Champions Afrika pada musim baru adalah Zamalek (juara liga) dan Pyramids (peraih posisi kedua).

Dalam konferensi pers yang digelar hari Rabu ini, Motsepe ditanya tentang kemungkinan penambahan jumlah klub di Liga Champions Afrika, dan ia menjawab: "Ketika kami menerima permintaan apa pun, kami mengkajinya bersama pihak-pihak tinggi dan pihak yang berkompeten di dalam CAF."

Ia menambahkan: "Keputusan ini telah dipertimbangkan, tetapi jenis keputusan seperti ini harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak tinggi, dan mereka sedang mengkaji berkas ini."