"The Damned United" bukanlah film dokumenter. Kisah yang diceritakan David Peace dalam novel bestsellernya diragukan oleh sejumlah tokoh nyata yang terlibat. Namun, dalam satu hal hampir semua sepakat: pada Juli 1974, dalam salah satu sesi latihan pertamanya sebagai manajer baru Leeds United, Brian Clough benar-benar berdiri di hadapan sekelompok pemain yang tak terbantahkan bertalenta tetapi terkenal agresif, lalu mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa membuang semua medali mereka ke tempat sampah karena tidak ada satu pun yang mereka menangkan secara adil.

"Kalian mendapatkan semua itu dengan kecurangan sialan," kata Clough yang diperankan Michael Sheen dalam adaptasi novel bestseller itu, yang lebih merujuk pada gaya bermain Leeds yang diduga "kotor" ketimbang bentuk korupsi apa pun.

Anda mungkin terakhir kali melihat klip ini kembali beredar di media sosial - hanya saja sekarang dikaitkan dengan Manchester City, yang, seperti pertama kali dilaporkan The Athletic , dinyatakan bersalah atas semua kecuali satu dari 115 dakwaan yang diajukan terhadap klub itu pada Februari 2023 karena melanggar aturan keuangan Premier League.

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Pelanggaran Man City: Premier League bisa kehilangan kredibilitas

Namun, ini bukan perkara yang bisa ditanggapi sambil tersenyum. Sebaliknya, ini adalah persoalan serius yang berpotensi mengubah masa depan sepakbola Inggris secara mendasar dengan menulis ulang masa lalunya. Sebab, meskipun Premier League kabarnya telah meraih kemenangan atas Man City, hal itu nyaris tidak akan terasa seperti kemenangan yang layak dirayakan. Pasalnya, kompetisi yang diselenggarakan liga itu bisa kehilangan seluruh kredibilitasnya.

Masih belum jelas sanksi apa yang akan dijatuhkan Premier League di bawah pimpinan chief executive Richard Masters kepada City, yang masih memiliki hak untuk mengajukan banding. Beberapa suporter skeptis dari klub rival menduga klub itu akan lolos hanya dengan denda dan pengurangan poin yang tidak berarti.

Namun, menurut para pakar hukum yang memahami kasus ini, hal itu sangat tidak mungkin. Olahraga ini belum pernah mengalami skandal keuangan sebesar ini. Beratnya tuduhan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Kemungkinan besar, hukumannya pun akan demikian.

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Klub mana saja yang sebelumnya dihukum liga karena pelanggaran finansial?

Jangan lupa bahwa Everton (pengurangan enam poin) dan Nottingham Forest (empat) hanya terbukti melakukan pelanggaran ringan terhadap aturan keuangan Premier League. Chelsea, di sisi lain, hanya dijatuhi denda terkait tuduhan yang berhubungan dengan pembayaran ilegal kepada konsultan dan pihak ketiga.

Namun, pada dasarnya The Blues melaporkan diri mereka sendiri kepada Premier League, karena pelanggaran yang dimaksud tidak terkait pemilik saat ini, melainkan era Roman Abramovich. Karena itu, konsorsium Clearlake bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan pada setiap tahap. City tidak melakukannya. Dan klub itu terus bersikeras sepanjang proses bahwa mereka sepenuhnya tidak bersalah, yang berarti perlakuan ringan kecil kemungkinannya terjadi.

Akibatnya, kini ada kemungkinan nyata bahwa City akan dijatuhi pengurangan poin begitu besar sehingga degradasi bukan lagi sekadar mungkin, melainkan kemungkinan besar terjadi. Apakah gelar-gelar yang telah diraih juga akan dicabut, masih belum pasti. Namun, ada argumen kuat bahwa semua hasil City antara 2009 dan 2018 (yang menjadi subjek penyelidikan) seharusnya dinyatakan batal demi hukum.

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Pep Guardiola menolak pencabutan gelar-gelar yang diraih City

Pada akhirnya, bisa saja dikatakan bahwa tidak ada satu pun dari apa yang terjadi dalam delapan tahun terakhir yang mungkin terjadi tanpa dugaan penipuan keuangan tersebut. Hal itulah yang meletakkan fondasi mahal bagi kebangkitan City menjadi kekuatan dominan dalam sepakbola Inggris - dan pada akhirnya menuju treble pada 2023.

Mantan manajer City Pep Guardiola sebelumnya dengan tegas menolak gagasan bahwa gelar-gelar klub itu seharusnya dicabut jika mereka dinyatakan bersalah. "Ayolah! Momen-momen itu milik City, apa pun putusannya," kata pria Katalan itu pada 2023. "Pikirkan apa yang telah kami capai. Gol Sergio Agüero itu [melawan QPR pada 2012], tidak ada yang bisa mengambilnya. Saya tidak tahu, apa kami yang bertanggung jawab atas Steven Gerrard yang terpeleset di Anfield?"

Tentu saja tidak. Namun, City diduga bertanggung jawab atas penipuan keuangan yang membuat tim asuhan Manuel Pellegrini saat itu berada dalam posisi untuk memanfaatkan terpelesetnya Gerrard tersebut. Selain itu, momen-momen magis yang dirujuk Guardiola itu barangkali hanya menjadi milik City karena momen-momen itu dicuri dari pihak lain.

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Jika Manchester City terbukti bersalah: Jürgen Klopp ingin menyiapkan bir

Mantan gelandang Liverpool Danny Murphy sudah menegaskan bahwa kenangan memang tidak bisa benar-benar diambil. Namun, medali dan trofi bisa. Menariknya, Jürgen Klopp, yang tim Liverpool-nya kehilangan dua gelar dari City asuhan Guardiola pada musim 2018/19 dan 2021/22, sebelumnya mengatakan bahwa jika City dinyatakan bersalah, dia akan menyiapkan bir dan menggelar parade di kebunnya sendiri untuk para mantan pemainnya.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan bagi City adalah kemungkinan konsekuensi hukum dan finansialnya. Manchester United, yang dalam 18 tahun terakhir tiga kali finis di belakang City sebagai runner-up, kabarnya sudah meninjau dampak ekonomi dari pelanggaran klub sekotanya itu terhadap pendapatan mereka sendiri. Akan mengejutkan jika Liverpool (juga tiga kali menjadi runner-up) dan Arsenal (dua gelar yang "hilang") tidak melakukan hal yang sama.

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Seberapa parah reputasi Manchester City akan rusak?

Namun, itu belum semuanya: City juga berulang kali menghalangi klub-klub lain finis di empat besar, yang seharusnya memberi mereka tiket ke Liga Champions dan uang besar yang menyertainya. Kemungkinan biaya kompensasi mustahil dihitung pada tahap awal seperti sekarang. Sama halnya dengan potensi kerusakan yang mungkin tak bisa diperbaiki terhadap integritas Premier League. Jika putusan bersalah itu tetap berlaku, kasus penipuan terbesar dalam sejarah sepakbola ini mengancam akan membongkar 18 tahun terakhir Premier League sebagai sebuah kebohongan.

Satu hal sudah diketahui dengan pasti: reputasi City akan hancur. Kenangan dan gelar Manchester memang belum dihapus. Mungkin itu juga tidak akan pernah terjadi. Namun setidaknya, dengan catatan proses banding yang kemungkinan akan berlangsung lama, kini setiap kemenangan bisa dibayangi tanda bintang. Itu akan membuat setiap gelar menjadi benar-benar tak berarti di mata sebagian besar pengamat netral. Seperti rekor sprint Florence Griffith Joyner atau tujuh gelar Tour de France milik Lance Armstrong.