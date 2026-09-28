"The Damned United" bukan film dokumenter. Kisah yang diceritakan David Peace dalam novel bestsellernya diragukan oleh sejumlah protagonis nyata yang terlibat. Namun, dalam satu hal, hampir semua orang sepakat: pada Juli 1974, dalam salah satu sesi latihan pertamanya sebagai manajer baru Leeds United, Brian Clough benar-benar berdiri di depan sekelompok pemain yang tak terbantahkan bertalenta tetapi terkenal agresif, lalu mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa membuang semua medali mereka ke tempat sampah karena tidak satu pun diraih secara adil.

"Kalian meraih semua itu dengan kecurangan sialan," ujar Clough yang diperankan Michael Sheen dalam adaptasi film dari bestseller tersebut, yang lebih merujuk pada gaya bermain Leeds yang diduga "kotor" ketimbang bentuk korupsi apa pun.

Anda mungkin terakhir kali melihat klip ini kembali beredar di media sosial - hanya saja sekarang dikaitkan dengan Manchester City, yang, seperti pertama kali dilaporkan The Athletic , dinyatakan bersalah atas semua kecuali satu dari 115 dakwaan yang diajukan terhadap klub itu pada Februari 2023 karena melanggar aturan keuangan Premier League.

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Pelanggaran Man City: Premier League bisa kehilangan kredibilitas

Namun, ini bukan perkara yang bisa ditanggapi sambil tersenyum. Sebaliknya, ini adalah urusan serius yang berpotensi mengubah masa depan sepakbola Inggris secara mendasar melalui penulisan ulang masa lalunya. Sebab, meskipun Premier League dilaporkan telah meraih kemenangan atas Man City, itu nyaris tak akan terasa seperti kemenangan yang layak dirayakan. Pasalnya, kompetisi yang diselenggarakan liga itu bisa kehilangan seluruh kredibilitasnya.

Masih belum jelas sanksi apa yang akan dijatuhkan Premier League di bawah pimpinan kepala eksekutif Richard Masters kepada City, yang masih memiliki hak untuk mengajukan banding. Sejumlah fan skeptis dari klub-klub rival menduga klub itu akan lolos hanya dengan denda dan pengurangan poin yang tidak berarti.

Namun, menurut para pakar hukum yang memahami kasus ini, hal tersebut sangat tidak mungkin. Olahraga ini belum pernah mengalami skandal keuangan sebesar ini. Tingkat keseriusan tuduhannya belum pernah terjadi sebelumnya. Kemungkinan besar, hukumannya juga akan demikian.

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Klub mana saja yang sebelumnya dihukum liga karena pelanggaran finansial?

Perlu diingat bahwa Everton (pengurangan enam poin) dan Nottingham Forest (empat) hanya dinyatakan bersalah atas pelanggaran kecil terhadap regulasi keuangan Premier League. Sementara itu, Chelsea hanya dijatuhi denda terkait tuduhan yang berhubungan dengan pembayaran ilegal kepada penasihat dan pihak ketiga.

Namun, The Blues pada dasarnya melaporkan diri sendiri kepada Premier League, karena pelanggaran yang dimaksud tidak berkaitan dengan pemilik saat ini, melainkan era Roman Abramovich. Karena itu, konsorsium Clearlake bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan pada setiap tahap. City tidak melakukannya. Dan klub itu bersikeras sepanjang proses bahwa mereka sepenuhnya tidak bersalah, yang berarti perlakuan ringan kecil kemungkinannya terjadi.

Akibatnya, kini ada kemungkinan nyata bahwa City akan dijatuhi pengurangan poin sedemikian besar sehingga degradasi bukan lagi sekadar mungkin, melainkan besar kemungkinan terjadi. Apakah gelar-gelar yang telah diraih juga akan dicabut, masih belum pasti. Namun, ada argumen kuat bahwa semua hasil City antara 2009 dan 2018, yang menjadi objek penyelidikan, seharusnya dinyatakan batal demi hukum.

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Pep Guardiola menolak pencabutan gelar-gelar yang diraih City

Pada akhirnya, bisa saja diajukan argumen bahwa tidak ada satu pun dari apa yang terjadi dalam delapan tahun terakhir yang mungkin terjadi tanpa dugaan penipuan keuangan. Hal itulah yang meletakkan fondasi mahal bagi kebangkitan City menjadi kekuatan dominan dalam sepakbola Inggris - dan pada akhirnya menuju treble pada 2023.

Mantan pelatih City Pep Guardiola sebelumnya dengan tegas menentang gagasan bahwa gelar klub itu harus dicabut jika dinyatakan bersalah. "Ayolah! Momen-momen itu milik City, terlepas dari putusannya," kata pria asal Catalan itu pada 2023. "Pikirkan apa yang telah kami capai. Gol Sergio Aguero [melawan QPR pada 2012] itu, tak seorang pun bisa mengambilnya. Saya tidak tahu, apa kami juga bertanggung jawab karena Steven Gerrard terpeleset di Anfield?"

Tentu saja tidak. Tetapi, City diduga bertanggung jawab atas penipuan keuangan yang membuat tim asuhan Manuel Pellegrini saat itu berada dalam posisi untuk memanfaatkan insiden terpeleset tersebut. Lebih dari itu, momen-momen magis yang dirujuk Guardiola tampaknya hanya menjadi milik City karena momen-momen itu dicuri dari pihak lain.

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Jika Manchester City terbukti bersalah: Jürgen Klopp ingin menyiapkan bir

Mantan gelandang Liverpool Danny Murphy sudah menegaskan bahwa kenangan pada dasarnya tidak bisa benar-benar dihapus. Namun, medali dan trofi bisa. Cukup menggambarkan situasinya bahwa Jürgen Klopp, yang tim Liverpool-nya pada musim 2018/19 dan 2021/22 digagalkan oleh City asuhan Guardiola dalam perebutan dua gelar, sebelumnya mengatakan bahwa jika City dinyatakan bersalah, ia akan menyiapkan bir dan menggelar parade di kebunnya sendiri untuk para mantan pemainnya.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan bagi City adalah kemungkinan konsekuensi hukum dan finansialnya. Manchester United, yang dalam 18 tahun terakhir tiga kali finis di belakang City di posisi kedua, dikabarkan уже sedang meninjau dampak ekonomi dari pelanggaran rival sekotanya itu terhadap pemasukan mereka sendiri. Akan mengejutkan jika Liverpool, yang juga tiga kali menjadi runner-up, dan Arsenal, yang "kehilangan" dua gelar, tidak melakukan hal yang sama.

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Seberapa parah reputasi Manchester City akan rusak?

Namun, bukan hanya itu: City juga berulang kali menghalangi klub-klub lain finis di empat besar, yang seharusnya memberi mereka tiket ke Liga Champions beserta uang besar yang menyertainya. Potensi biaya kompensasi pada tahap awal seperti sekarang mustahil dihitung. Begitu pula dengan potensi kerusakan yang mungkin tak bisa diperbaiki terhadap integritas Premier League. Jika putusan bersalah itu bertahan, kasus penipuan terbesar dalam sejarah sepakbola ini mengancam untuk membongkar 18 tahun terakhir Premier League sebagai sebuah kebohongan.

Satu hal sudah pasti: reputasi City akan hancur. Untuk saat ini, kenangan dan gelar Manchester belum dihapus. Mungkin itu juga tidak akan pernah terjadi. Namun setidaknya, sambil menunggu proses banding yang kemungkinan berlangsung panjang, kini setiap kemenangan bisa disertai tanda bintang. Itu akan membuat setiap gelar menjadi sepenuhnya tak berarti di mata sebagian besar pengamat netral. Sama seperti rekor sprint Florence Griffith Joyner atau tujuh kemenangan Lance Armstrong di Tour de France.